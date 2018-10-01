Эксперт: пересмотр расчета пенсий в 2025 г. должен предполагать отказ от балльной системы

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Изменение системы расчета страховых пенсий, которое запланировано с 2025 года, должно предполагать отказ от балльной системы и переход на зарплатно-стажевую. Такое мнение выразил ТАСС в понедельник проректор Академии труда и социальных отношений, экс-замглавы Минздравсоцразвития РФ (в 2007-2012 годах) Александр Сафонов.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила о том, что после 2025 года система расчета пенсий будет модернизирована.

"Должна быть изменена формула, балльная формула должна быть ликвидирована, мы должны перейти к понятной зарплатно-стажевой формуле, в которой размер пенсии зависит от размера заработной платы и стажа", - считает эксперт.

Он добавил, что сегодня размер пенсии также определяется с учетом отработанных лет и заработной платы, однако используется очень сложный расчет, связанный с тем, что есть повышающие и понижающие коэффициенты. К примеру, если у человека зарплата ниже определенного уровня, то используется понижающий коэффициент. Кроме того, не прописана индексация этих коэффициентов. "Соответственно, возникают проблемы с применением балльной формулы, она непонятна людям", - подчеркнул эксперт.

По его словам, раньше было просто. "Ты знал, сколько с твоей зарплаты начисляется в пенсионный фонд, сколько там накопилось денег, и можешь представить, сколько денег ты будешь обратным расчетом получать в месяц. Математические действия очень простые - деление. Накопилось образно 100 рублей, знаешь, сколько продолжительность жизни на пенсии, к примеру, это 15, разделил эти 100 на 15, потом еще на 12 и все", - отметил Сафонов.

При зарплатно-стажевой формуле вводится понятие минимального стажа. "Ниже определенного уровня работать нельзя. А дальше все зависит от зарплаты, потому что человек, условно, может отработать минимально 18-20 лет - у него зарплата будет какая-то фантастическая, что он в конечном итоге выйдет на среднюю пенсию, и люди могут варьировать этими вещами", - подчеркнул эксперт.

Повышенные обязательства государства

По его мнению, при реформировании пенсионной формулы важно решить и вопрос с индексацией пенсий, то есть к чему ее привязывать - к росту цен или динамике средней заработной платы. "Это категорически важно, потому что нынешняя система не экономична. Сейчас пенсии индексируются не по темпу роста заработных плат, а по инфляции, и в кризисные годы это приводит к повышенным обязательствам пенсионного фонда, которые взять неоткуда. Поэтому мы периодически оказываемся в ситуации нестабильности пенсионной системы", - отметил Сафонов.

В случае же, если привязка идет к заработной плате, то в случае ее роста или уменьшения, пенсия также будет претерпевать соответствующие изменения. "То есть здесь живой организм: сколько денег пришло, столько и отдадим. А сейчас государство берет на себя повышенные обязательства, а источники не прописаны", - сказал эксперт.

Необходимость перехода к автономии ПФР

Сафонов указал, что во всем мире пенсионная система - автономна и не зависит от бюджета и экономической политики. "Суть автономии заключается в следующем: у нее четко определенные источники пополнения пенсионного фонда и понятная прогнозируемая политика расходов. Пенсионный фонд, как правило, выполняет одну единственную функцию: платить пенсии. Никогда он не выполняет социальной защиты, например выплаты того же самого маткапитала, пособий, содержания домов престарелых, это важные вещи, но к пенсиям это не имеет никакого отношения", - сказал эксперт.

Кроме того, по словам Сафонова, она не включает в себя систему государственных пенсий. "Это чисто бюджетные отношения, с этой категорией государство должно расплачиваться напрямую, социальные пенсии тоже должно выплачивать государство. У государства есть деньги на социальные пенсии - оно их платит, нет - значит, нет. А Пенсионный фонд должен работать только в отношении того контингента, с чьих заработных плат собираются взносы, и платить исключительно им", - считает эксперт.

По словам Сафонова, нигде в мире пенсионный фонд не участвует в экономической политике с точки зрения стимулирования и развития каких-то отраслей. "У нас Минэк и Минфин начинают придумывать разного рода льготы, но Минфин на это отдавать налоги не хочет и, соответственно, начинает играть взносами, тем самым подрывая доходы пенсионной системы, а взаимен ничего не дает. Естественно это приводит к тому, что через какое-то время Минфин сталкивается с необходимостью добавлять какие-то трансферты", - сказал Сафонов, уточнив, что речь идет в том числе о депутатских пенсиях, пенсиях военным.

"Если принимается решение о повышенной пенсии госслужащим, военнослужащим, то нужно выплачивать им за счет бюджета, тогда количество новаций в пенсионной системе будет сведено к минимуму. А у нас с 1991 года их было уже шесть", - заключил Сафонов.