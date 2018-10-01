"Роснефть" с 1 января приступит к прямым продажам нефтепродуктов с НПЗ в Германии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Роснефть" с 1 января 2019 года приступит к полномасштабным самостоятельным продажам нефтепродуктов со своих нефтеперерабатывающих заводов в Германии, говорится в сообщении компании.

"С 1 января 2019 года Rosneft Deutschland начнет полномасштабные самостоятельные продажи нефтепродуктов производства заводов PCK, Bayernoil и MiRO. В компании создана международная команда из 150 специалистов в области нефтепереработки, маркетинга и продаж", - сообщается в пресс-релизе.

Отмечается, что Rosneft Deutschland планирует поставлять около 60 наименований нефтепродуктов, включая бензин, дизель, печное топливо, авиакеросин, бункеровочное топливо, топливные компоненты, кокс, битум, СУГ и продукты нефтехимии.

"Роснефть" - третий по величине игрок на германском рынке нефтепереработки с общим объемом мощностей 12,5 млн тонн в год, что составляет более чем 12% всех нефтеперерабатывающих мощностей в Германии.