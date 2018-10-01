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Главным экономистом МВФ назначена профессор Гарварда Гита Гопинат

Гопинат заменит на этом посту уходящего в конце декабря в отставку Мориса Обстфелда

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард назначила новым главным экономистом МВФ и руководителем его аналитического департамента профессора Гарвардского университета Гиту Гопинат. Она заменит на этом посту уходящего в конце декабря в отставку Мориса Обстфелда, сообщает в понедельник пресс-служба фонда.

"Гита - одна из выдающихся мировых экономистов, у нее безупречное образование, послужной список, доказывающий ее интеллектуальное лидерство, а также огромный международный опыт", - подчеркнула Кристин Лагард.

Предыдущий главный экономист Обстфелд, профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли, занимал этот пост с сентября 2015 года. О том, что в конце года он уйдет в отставку, стало известно в июле.

Теги
СШАЛагард, Кристин
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