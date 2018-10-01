"Газпром" за девять месяцев увеличил добычу газа на 7,2%, экспорт - на 5,8%

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. "Газпром" в январе - сентябре 2018 года увеличил добычу газа на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 364,3 млрд куб. м. Экспорт газа в дальнее зарубежье вырос на 5,8% - до 149,2 млрд куб. м, следует из сообщения российского газового холдинга.

Объем реализации газа на внутреннем рынке из ГТС вырос на 5% (на 7,9 млрд куб. м).

В частности, за девять месяцев зафиксирован рост экспорта в Германию - на 12,3% (на 4,7 млрд куб. м), в Австрию - на 33% (на 2 млрд куб. м), в Нидерланды - на 40,1% (на 1,3 млрд куб. м), в Польшу - на 11,7% (на 0,9 млрд куб. м), во Францию - на 9,4% (на 0,8 млрд куб. м), в Венгрию - на 11,5% (на 0,6 млрд куб. м), в Чехию - на 12,3%, в Данию - на 8,5%. При этом в сентябре отмечен значительный рост поставок в следующие страны Восточной Европы: в Польшу - на 59,1%, в Венгрию - на 39,3%, в Чехию - на 23,4%.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал ТАСС, что холдинг пересмотрел прогноз добычи на этот год, повысив ожидаемый показатель до 495 млрд куб. м (прежний прогноз - 476 млрд куб. м). В 2017 году добыча холдинга составила 472 млрд куб. м (+12,4% к 2016 году). Таким образом, в 2018 году, согласно новому прогнозу, "Газпром" может увеличить добычу на 4,8%.

Экспорт газа в Европу в 2018 году может составить рекордные 200 млрд куб. м, говорил Миллер. Главными факторами роста спроса он называл повышение экономической активности в европейских странах и сформировавшийся в последние годы долгосрочный тренд на снижение европейской добычи. В 2017 году "Газпром" поставил в Европу 194,4 млрд куб. м газа (+8,4% к 2016 году).