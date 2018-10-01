Трюдо и Трамп обсудили заключение нового торгового договора

ОТТАВА, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону заключение нового торгового договора между двумя странами, который придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в понедельник сообщили в канцелярии главы канадского правительства.

"Сегодня премьер-министр Канады Джастин Трюдо поговорил с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры приветствовали договоренности, которые были достигнуты прошлой ночью [30 сентября] между Канадой и США, а вместе с ними и с Мексикой по новому современному торговому соглашению, которое называется Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады (the United States - Mexico - Canada Agreement (USMCA)", - говорится в заявлении канцелярии.

Трюдо и Трамп также выразили уверенность, что новый договор сблизит страны Северной Америки, создаст новые рабочие места, а также "обеспечит стабильность и процветание всего региона".

В воскресенье Канада, Соединенные Штаты и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре. С субботы в Оттаве проходили консультации по перезаключению NAFTA между Канадой и США. Американцы поставили условие канадцам, что переговоры должны завершиться до 1 октября, после чего соответствующие документы должны быть переданы американскому Конгрессу на рассмотрение.

По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали переговоры о перезаключении NAFTA между Канадой, США и Мексикой на новых условиях. Соединенные Штаты и Мексика договорились в августе.