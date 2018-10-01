Минэкономразвития прогнозирует рост объема услуг почтовой связи на 10,7% к 2025 году

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития прогнозирует рост объемов услуг почтовой связи в 2024 году на 10,7% по сравнению с уровнем 2017 года. Такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, опубликованном на сайте министерства.

"В 2017 году объем услуг почтовой связи увеличился на 2,3%. В 2018 году ожидается рост объема услуг почтовой связи на 0,8% к уровню предыдущего года. В условиях базового варианта предполагается, что объем услуг почтовой связи по сравнению с 2017 годом увеличится в 2021 году на 5,7%, а в 2024 году - на 10,7%", - отмечается в документе.

По данным Минэкономразвития, в 2017 году на 10 тыс. человек приходилось 8,64 почтовых ящика, этот показатель сохранится до 2024 года. В то же время Минэкономразвития прогнозирует снижение объемов исходящей письменной корреспонденции в 2021 году на 15% по сравнению с 2017 годом, а в 2024 году - на 25,8%. "Объем пересылаемых посылок по сравнению с 2017 годом в 2021 году возрастет в два раза, в 2024 году - более чем в три раза", - указывается в прогнозе министерства.

Инвестиции "Почты России"

Кроме того, в прогнозе говорится, что "Почта России" может инвестировать в основной капитал 165,1 млрд руб. в период с 2018 года по 2024 год включительно.

"ФГУП "Почта России" планирует в 2018-2024 годах направить на инвестиции в основной капитал 165,1 млрд руб. Основной объем инвестиций в почтовой отрасли будет направляться на совершенствование почтовой логистики, развитие транспортной и информационно-технологической инфраструктуры, а также на модернизацию объектов почтовой связи: продолжится обновление транспортного парка, внедрение современных информационных систем в производственную деятельность, реконструкция отделений почтовой связи", - указано в прогнозе Минэкономразвития.

При этом проект стратегии развития "Почты России" предусматривает инвестиции в размере 133 млрд руб. в 2019-2023 годах.

По мнению министерства, недостаточное развитие инфраструктуры является одним из основных факторов, которые сдерживают развитие почтовой связи. Кроме того, этот фактор препятствует внедрению новых современных сервисов, отмечают в министерстве.