Росимущество: деньги от продажи автомобиля полковника МВД Захарченко перечислены в бюджет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Территориальное управление Росимущества в Ростовской области после проведения повторных торгов заключило договор купли-продажи с покупателем автомобиля Mercedes, принадлежавшего полковнику МВД Дмитрию Захарченко, который обвинялся в коррупции. Покупатель заплатил за машину почти миллион рублей, деньги перечислены в федеральный бюджет, сообщил ТАСС в понедельник замруководителя управления Росимущества в области Сергей Цирков.

17 июля ведомство сообщало, что принадлежавший Захарченко Mercedes Benz E250 CGI 2010 года выпуска выставляется на торги с начальной стоимостью 986 тыс. рублей. Однако в связи с отсутствием заявок 31 июля пришлось объявлять повторный аукцион, снизив первоначально заявленную цену на 30% - до 690 тыс. рублей. Аукцион состоялся повторно 27 августа, покупатель предложил за Mercedes 966200 рублей. Машина находится в городе Волгодонске Ростовской области.

"Между территориальным управлением и победителем аукциона был оформлен договор купли-продажи. Транспортное средство оплачено покупателем в полном объеме (966200 рублей, в том числе НДС). Автомобиль передан покупателю по акту приема-передачи. Денежные средства, полученные от реализации обращенного в собственность государства автомобиля, перечислены территориальным управлением в федеральный бюджет", - сказал Цирков.

Дело Захарченко

Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. При обыске у него в квартирах была обнаружена рекордная сумма денег - около 9 млрд рублей в разной валюте. Все эти деньги вместе с имуществом в виде квартир, машино-мест и автомобилей по требованию Генеральной прокуратуры РФ Никулинский суд в декабре 2017 года обратил в доход государства. Мосгорсуд признал законным это решение, оно вступило в силу.

Пресненский суд Москвы вынес решение об аресте подозреваемого, он был помещен в СИЗО "Лефортово". 29 сентября 2016 года Захарченко был уволен из органов внутренних дел. По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник - сотрудник правоохранительных органов - инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих бизнесмену, занимающемуся поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки $800 тыс., при этом изначально у него требовали $5 млн.

В 2015 году Захарченко и его соучастник потребовали от ресторатора 50%-ную скидочную карту сети ресторанов за общее покровительство. Используя карту, Захарченко сэкономил более 3 млн рублей при оплате счетов в этих ресторанах, которые посещал регулярно. В среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тыс. рублей, в одном случае скидка в ресторане достигала 135 тыс. рублей. Все это следствие квалифицировало как взятку в виде незаконных услуг имущественного характера.

В 2016 году Захарченко, предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие. Расследование еще по двум эпизодам получения им взяток продолжается.