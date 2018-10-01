США считают, что еще рано начинать вести торговые переговоры с КНР

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Соединенным Штатам еще рано начинать вести переговоры с Китаем об урегулировании острых споров в двустороннем товарообороте. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в понедельник в Белом доме с официальным объявлением о достижении США, Канадой и Мексикой нового трехстороннего торгового соглашения в качестве замены Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

При этом глава американской администрации не исключил, что США могут ввести вскоре дополнительные таможенные пошлины в торговле с КНР.

"Как вы знаете, у нас сейчас с Китаем [введены таможенные пошлины в размере] $250 млрд и 25%, и мы можем пойти [на введение пошлин] еще на $267 млрд", - сказал Трамп.

"Китай очень хочет вести переговоры. Однако я сказал: откровенно говоря, вести переговоры слишком рано, сейчас мы не можем вести переговоры, поскольку они [власти КНР] не готовы", - отметил глава Белого дома.

Одновременно он заверил, что Вашингтон будет готов к контактам с Пекином по торговым вопросам, когда, по мнению американской стороны, придет время. В связи с этим Трамп признал, что США рассчитывают на содействие со стороны Китая в денуклеаризации КНДР.

"Тем не менее, Китай хочет вести переговоры, и мы [тоже] хотим вести с ними переговоры. Мы также хотим, чтобы они помогли нам с КНДР. Мы хотим, чтобы они продолжали помогать нам с КНДР, это чрезвычайно важно", - добавил Трамп.