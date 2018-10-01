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Трамп: Индия и Япония готовы немедленно начать обсуждать с США новые условия торговли

Глава Белого дома сказал, что эти страны сами обратились к нему с такой инициативой

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Индия и Япония выразили готовность немедленно начать обсуждение с США новых условий двусторонней торговли. Об этом сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

"Япония хочет вести переговоры. Они позвонили примерно три недели назад и <...> они сказали, что мы хотели бы начать переговоры немедленно. Индия, которая является "королем пошлин", они позвонили нам и сказали, что хотят начать переговоры немедленно", - сказал он. "Им приходится делать так, чтобы мы оставались довольны, потому что мы теперь осознаем, что происходит", - отметил американский лидер.

Трамп также пояснил, что именно он имеет в виду под выражением "король пошлин" в отношении Индии. "Индия вводит на наши товары огромные пошлины", - сказал президент. "Я поговорил с премьер-министром [Индии Нарендрой] Моди, и он собирается значительно снизить их", - добавил он.

Теги
ЯпонияИндияМоди, НарендраТрамп, Дональд
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