Трамп: Индия и Япония готовы немедленно начать обсуждать с США новые условия торговли

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Индия и Япония выразили готовность немедленно начать обсуждение с США новых условий двусторонней торговли. Об этом сообщил в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

"Япония хочет вести переговоры. Они позвонили примерно три недели назад и <...> они сказали, что мы хотели бы начать переговоры немедленно. Индия, которая является "королем пошлин", они позвонили нам и сказали, что хотят начать переговоры немедленно", - сказал он. "Им приходится делать так, чтобы мы оставались довольны, потому что мы теперь осознаем, что происходит", - отметил американский лидер.

Трамп также пояснил, что именно он имеет в виду под выражением "король пошлин" в отношении Индии. "Индия вводит на наши товары огромные пошлины", - сказал президент. "Я поговорил с премьер-министром [Индии Нарендрой] Моди, и он собирается значительно снизить их", - добавил он.