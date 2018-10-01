Крупнейший перевозчик Юга России открыл новые рейсы в Армению из Ростова и Ставрополя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Крупнейшая в Южном федеральном округе авиакомпания "Азимут", созданная в прошлом году на базе ростовского аэропорта Платов, в понедельник открыла новые международные рейсы в Ереван из Ростова-на-Дону и Ставрополя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.

"1 октября авиакомпания "Азимут" выполнила первые рейсы в Ереван из Ростова-на-Дону и Ставрополя. Направления в Ереван будут обслуживаться трижды в неделю - по понедельникам, средам и воскресеньям. Уже 6 октября авиакомпания начнет выполнение регулярных рейсов между столицами Кубани и Армении", - сказал собеседник. Минимальная стоимость билета в одну сторону составляет €10 (около 800 рублей).

28 сентября перевозчик открыл первый международный рейс в Киргизию (Бишкек) из Ростова-на-Дону.

С 4 октября авиакомпания запускает новый рейс из Сочи в Калугу, со 2 октября - из московского аэропорта Внуково в Псков, а со 2 ноября - из Нижнего Новгорода в Пермь.

Авиакомпания "Азимут" была создана в 2017 году. Перевозчик выполняет рейсы из Ростова-на-Дону в Махачкалу, Сочи, Санкт-Петербург, Москву, Самару, Новосибирск, Казань и другие города. Авиакомпания является базовым перевозчиком нового аэропорта Ростова-на-Дону Платов и аэропорта Краснодара Пашковский.

Как сообщал ранее исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий, авиакомпания планирует в 2018 году перевезти около 730 тыс. пассажиров. Парк "Азимута" состоит из восьми самолетов Sukhoi Superjet 100. Перевозчик планирует к 2021-2022 году увеличить парк самолетов до 16.