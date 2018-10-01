В Тульской области открыли первый в России завод по выпуску цементных плит

ТУЛА, 1 октября. /ТАСС/. Немецкая группа компаний Knauf открыла в городе Новомосковске Тульской области завод по производству цементных плит для строительной индустрии, объем инвестиций составил около 1,6 млрд рублей. Это первое предприятие в России, выпускающее такую продукцию, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин в понедельник на церемонии запуска завода.

"Сегодня мы запускаем первое в России и четвертое в мире производство цементных плит для строительной индустрии. Открытие нового производства закладывает основу для дальнейшего развития строительной отрасли не только Тульской области, но и страны", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора. Объем инвестиций в строительство и оснащение завода составил около 1,6 млрд рублей. На предприятии создано 38 высокопроизводительных рабочих мест.

По информации пресс-службы предприятия, цементные плиты обладают огнеупорными, влагостойкими качествами, подходят для внутренней и внешней отделки зданий. "Сегодня эти плиты применяются в 74 странах мира, в России они использовались, в том числе для возведения объектов для Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу. Только ранее они импортировались из Германии и Греции, а теперь будут производиться здесь", - передает пресс-служба слова генерального партнера компании Knauf Group Манфреда Грундке.

Инвестиционная деятельность группы компании Knauf в России началась в 1993 году. В Тульской области расположено предприятие "Кнауф Гипс Новомосковск", которое является одним из крупнейших в строительной индустрии РФ. Там добывают и перерабатывают гипсовый камень и производят на его основе различные строительные материалы, в том числе гипсовые листы для межкомнатных перегородок и сухие смеси. Всего в группу компаний входит около 220 заводов более чем в 80 странах мира.