МИД Германии: поставки сжиженного природного газа из США в ФРГ не конкурентоспособны

БЕРЛИН, 1 октября. /ТАСС/. МИД ФРГ опроверг зависимость Германии в вопросе энергоснабжения от России и указал на то, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США сейчас не конкурентоспособны.

Об этом говорится в опубликованной в понедельник ведомством статье под названием "Многообразие делает независимым", посвященной энергополитике правительства ФРГ.

"Предложение и спрос должны определять конкурентоспособность поставщиков энергоресурсов и путей поставок на германский рынок. Так, например, СПГ из США, который связан с высокой себестоимостью в свете того, что значительная часть добывается нетрадиционным способом (методом фрекинга - прим. ТАСС), в Германии в настоящее время не конкурентоспособен", - указывается в материале.

Внешнеполитическое ведомство указало на то, что "импорт традиционных источников энергии, таких как природный газ, осуществляется из разных стран", треть поставляется из Нидерландов и России, примерно четверть - из Норвегии. "Если один поставщик прекратит поставки по техническим или политическим причинам, то объемы поставок могут быть в краткосрочной перспективе увеличены за счет других, и снабжение будет тем самым обеспечено", - отметили в МИД.

При этом в ведомстве подчеркнули, что европейский энергорынок устроен таким образом, что доминирование одной страны или одной компании на нем исключено. "Открытая конкуренция различных операторов гарантирует безопасность снабжения и обеспечивает справедливые цены", - отмечается в статье. В МИД ФРГ напомнили, что правительство Германии поддерживает открытость рынка ЕС в том, что касается новых поставщиков энергии и путей снабжения, таких как Транскаспийский газовый маршрут или Южный газовый коридор, а также строительство терминалов для СПГ.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно подвергал критике правительство Германии за то, что оно якобы слишком полагается на Россию в вопросе поставок энергоресурсов.