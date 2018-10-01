Правительство планирует увеличить экспорт несырьевых неэнергетических товаров до $250 млрд

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство РФ планирует достичь уровня в $250 млрд по экспорту несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году. Об этом говорится в опубликованном в понедельник тексте проекта Основных направлений деятельности правительства на период до 2024 года.

В документе, в частности, говорится, что планируется обеспечить уровень экспорта товаров по отраслям: автомобилестроения - до $7,5 млрд, гражданского авиастроения - $4,42 млрд, железнодорожной техники - $1,22 млрд, сельскохозяйственного машиностроения - $0,42 млрд.

Кроме того, планируется до 2024 года сформировать в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг глобальных несырьевых секторов, которые представят на экспорт товары и услуги в объеме не менее 20% ВВП страны. Правительство планирует обеспечить формирование системы производственной операции для увеличения объема торговли в рамках ЕАЭС не менее чем в полтора раза, а также обеспечить рост объема накопленных взаимных инвестиций в полтора раза.

Для достижения поставленных целей будут приняты меры для устранения логистических ограничений при экспорте товаров различными видами транспорта. К 2021 году предусмотрено внедрение механизма "одного окна" для интеграции контроля международной торговли. Будут созданы инструменты долгосрочной финансовой поддержки и единая система институтов продвижения экспорта. А также правительство примет меры по устранению ограничений и отмене изъятий в рамках ЕАЭС.