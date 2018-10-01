Bloomberg: власти США могут оштрафовать банк Standard Chartered на $1,5 млрд

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Британский банк Standard Chartered может быть оштрафован американскими властями на около $1,5 млрд за нарушения санкционного режима США в отношении Ирана. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

По данным его источников, Standard Chartered ведет переговоры с американскими властями по данному вопросу и сотрудничает со следствием. Как отмечает агентство, США обвиняют финансовый институт в том, что он позволял своим клиентам нарушать санкции, введенные Вашингтоном в отношении Тегерана.

Обвинения относятся к нарушениям, зафиксированным еще как минимум пять лет назад. По информации агентства, банк и власти США пока не достигли окончательного соглашения об урегулировании претензий и выплате штрафа.

В декабре 2012 года Standard Chartered пришлось выплатить федеральным властям США штраф в размере почти $330 млн за незаконное сотрудничество с Ираном в обход американского законодательства.

В августе того же года департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк также обвинил данный фининститут в подозрительных операциях с иранскими банками, в результате которых были отмыты $250 млрд. Тогда в порядке досудебного урегулирования Standard Chartered обязали выплатить правительству штата $340 млн.

Расследуя деятельность банка, власти пришли к выводу, что Standard Chartered, имеющий филиалы в том числе в Нью-Йорке, проводил транзакции в нарушение законодательства США, касающегося противодействия отмыванию преступных доходов.