Будущая администрация Мексики высоко оценила заключение нового договора с Канадой и США

МЕХИКО, 1 октября. /ТАСС/. Будущие власти Мексики приветствовали заключение нового торгового договора с Канадой и США. Об этом говорится в заявлении, обнародованном в понедельник в Twitter Марсело Эбрарда, который займет пост министра иностранных дел в правительстве президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Инаугурация следующего главы государства пройдет 1 декабря.

"Завершение процесса пересмотра условий [торговой сделки] способствует стабильности на финансовых и инвестиционных рынках, а также созданию рабочих мест в нашей стране, - говорится в документе. - Избранное правительство подтверждает свою решимость способствовать экономическому росту и сохранять стабильность, чтобы улучшать условия жизни всех мексиканцев". По мнению будущих властей, новое соглашение также дает возможность провести "модернизацию и диверсификацию производственного сектора" Мексики и позволяет с более удобных позиций подойти к реализации приоритетных программ развития, предложенных Лопесом Обрадором.

В минувшее воскресенье Соединенные Штаты, Канада и Мексика достигли соглашения о новом торговом договоре, поставив точку в переговорах, продлившихся больше года. Новая договоренность придет на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). По требованию президента США Дональда Трампа в 2017 году стороны начали переговоры о перезаключении NAFTA на новых условиях. Вашингтон и Мехико договорились в августе.

Ожидается, что новый договор может быть подписан 29 ноября в Буэнос-Айресе, столице Аргентины, куда премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президенты США и Мексики - Дональд Трамп и Энрике Пенья Ньето соответственно - прибудут для участия в саммите "двадцатки". После этого соглашение, как ожидается, может вступить в силу уже во второй половине 2019 года.