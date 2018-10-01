Правительство планирует разрешить выпуск акций различных типов с разными правами

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство планирует разрешить выпуск обыкновенных акций различных типов с разными правами. Об этом говорится в документе "Основные направления деятельности правительства Российской Федерации на период до 2024 года", опубликованном на сайте правительства.

Предполагается внесение изменений в несколько федеральных законов, в том числе в федеральные законы "Об акционерных обществах","Об обществах с ограниченной ответственностью", "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", предусматривающих <...> возможность выпуска российскими акционерными обществами обыкновенных акций различных типов с различным объемом прав", - говорится в документе.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил журналистам, что Минэкономразвития прорабатывает вопрос изменения законодательства с целью дать возможность выпуска суперголосующих акций. По его словам, такие акции будут востребованы среди быстрорастущих технологических компаний, которым необходимо финансирование. При выпуске таких акций основатель сможет сохранить управленческий контроль при снижении доли в компании во время прихода стороннего инвестора.

Российские офшоры

Кроме того, планируется усовершенствовать законодательство о специальных административных районах в Калининградской области и Приморском крае в части уточнения обязательств по осуществлению инвестиций на территории России, механизма проверок и налогового режима.

Ранее было принято решение о создании специальных административных районов на островах Русский и Октябрьский наподобие с зарубежными офшорами. Целью их создания является смена юрисдикции компаний, которые сейчас зарегистрированы в зарубежных офшорных зонах. Районы на первом этапе предполагают более комфортное корпоративное законодательство. При этом Орешкин заявлял, что в будущем планируется создавать более комфортную среду и с точки зрения контроля и надзора, а также в технологической области.

Другие корпоративные изменения

Также изменения должны предусмотреть диспозитивное регулирование преимущественного права участников общества с ограниченной ответственностью на приобретение долей при продаже их третьим лицам, изменение норм об обращении взыскания на доли в обществе с ограниченной ответственностью в части определения стоимости долей в целях обеспечения эффективной защиты интересов кредиторов - залогодержателей долей и приобретателей долей на торгах, создание механизма одновременной регистрации перехода прав на доли и акции в нескольких хозяйственных обществах и уменьшение излишних требований к хозяйственным обществам в части раскрытия (предоставления) информации.