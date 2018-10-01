Кабмин может подготовить дополнительные меры по поддержке рождаемости

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кабмин может разработать дополнительные меры по поддержке рождаемости, акцент будет сделан на семьях, где родился первый ребенок. Об этом говорится в опубликованных в понедельник Основных направлениях деятельности правительства РФ на период до 2024 года.

"Для преломления негативной тенденции снижения рождаемости, обусловленной сокращением численности женщин репродуктивного возраста, может потребоваться принятие комплекса дополнительных мер по поддержке рождаемости, что позволит достичь значения суммарного коэффициента рождаемости не ниже 1,7", - говорится в документе.

Там отмечается, что возможные дополнительные меры, направленные на стимулирование рождаемости, должны быть дифференцированы в зависимости от очередности рождений. "Акцент необходимо сделать на первых рождениях, а также на предупреждении тенденции увеличения возраста матери при рождении первенца", - подчеркивается в документе.

Кроме того, дополнительные стимулирующие меры могут потребоваться в субъектах РФ со значением суммарного коэффициента рождаемости ниже среднероссийского значения, а также в субъектах РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, указывается в документе.

Основные направления определяют цели, основные задачи и приоритеты политики правительства в области научно-технологического и социально-экономического развития на среднесрочную перспективу. Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 27 сентября 2018 года.