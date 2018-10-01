Правительство РФ обозначило приоритетом формирование безбарьерной среды с ЕС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Правительство РФ обозначило одним из приоритетов формирование безбарьерной среды, включая взаимодействие ЕС-ЕАЭС, говорится в основных направлениях деятельности правительства РФ на период до 2024 года - документ опубликован на сайте правительства.
"Российская Федерация будет расширять участие в международных организациях и интеграционных объединениях. Приоритетами международного сотрудничества являются: продвижение экономических интересов Российской Федерации в рамках "Группы двадцати", экономических организаций и региональных комиссий ООН (включая ЮНКТАД, ЮНИДО, ЭСКАТО, ЕЭК ООН) и иных международных экономических организаций; реализация нового формата многостороннего сотрудничества в Европе, прежде всего со странами ЕС, формирование безбарьерной среды по всем направлениям сотрудничества, включая механизмы взаимодействия ЕАЭС и ЕС", - говорится в документе.
Также правительство планирует завершить формирование общего рынка ЕАЭС и включить в орбиту евразийской интеграции новые направления. В рамках ЕАЭС будет осуществляться поэтапная гармонизация сферы финансовых рынков с выходом на создание единого финансового рынка и наднационального финансового регулятора к 2025 году.
Еще одним приоритетом значится "установление взаимовыгодных связей ЕАЭС с третьими странами, заключение соглашений о свободной торговле; развитие сотрудничества в рамках сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс - один путь", формирование экономического партнерства, открытого для участия государств - членов ЕАЭС, ШОС и АСЕАН".