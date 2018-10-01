Фармацевтическая компания Pfizer сменила генерального директора

ТАСС, 1 октября. Совет директоров фармацевтической компании Pfizer избрал нового генерального директора, им стал топ-менеджер Pfizer Альберт Боурла. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Он сменит на посту Иэна Рида, который, в свою очередь, станет исполнительным председателем совета директоров.

"Для меня было большой честью занимать пост генерального директора в течении последних восьми лет, - заявил Иэн Рид. - Однако наступило подходящее время для смены руководства, и Альберт - верная кандидатура, которая может руководить Pfizer в грядущую эпоху".

Как отмечается в сообщении, 56-летний Альберт Боурла приступит к своим обязанностям с 1 января 2019 года. До своего назначения он исполнял обязанности директора инновационного подразделения компании Pfizer, которое в 2017 году продемонстрировало рекордную прибыль до вычета налогов в размере $18,3 млрд.

Pfizer является крупнейшей американской фармацевтической компанией. Ее оборот в 2017 году составил $52,5 млрд.