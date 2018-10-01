СМИ: выдача лицензии АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии может задержаться до 2020 года

ХЕЛЬСИНКИ, 1 октября. /ТАСС/. Процесс выдачи лицензии на строительство финско-российской АЭС "Ханхикиви-1" на севере Финляндии может затянуться до 2020 года.

Об этом сообщила в понедельник газета Helsingin Sanomat со ссылкой на последний отчет финского атомного регулятора STUK.

Согласно отчету за май - август 2018 года, финская компания Fennovoima, курирующая проект со стороны Финляндии, обещала STUK предоставить большую часть требующихся для выдачи лицензии документов в первой половине следующего года, однако часть из них удастся передать регулятору только в июле. "Этот график означает, что оценка безопасности станции от STUK (требующаяся для выдачи лицензии - прим. ТАСС) будет готова в 2020 году", - говорится в отчете.

Фаза строительства может начаться только после этого.

Завершить процесс лицензирования АЭС сначала рассчитывали в 2018 году, а по последним - до публикации нынешнего отчета - оценкам - в 2019 гjle. В Fennovoima обещали в ближайшее время уточнить свои планы по АЭС.

Контракт на сооружение АЭС в финской коммуне Пюхяйоки компания "Русатом оверсиз" (входит в Росатом) и Fennovoima подписали в декабре 2013 года. Тогда же был заключен 10-летний топливный контракт с компанией ТВЭЛ (также входит в Росатом). Летом 2015 года Fennovoima подала финским властям заявку на получение лицензии на строительство "Ханхикиви-1" после того, как выполнила одно из условий заявки - доля финского владения в АЭС превысила 60%.

Ввод атомной станции в эксплуатацию намечен на 2024 год. Процесс получения лицензии затягивается по причине того, что предоставление требуемой финскими властями (для лицензии) документации продвигается медленнее, чем планировалось.