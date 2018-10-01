ЦБ повысит коэффициент риска до 200% по ипотеке с низким взносом

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Банк России повышает коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом до 200% со 150%, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Новые коэффициенты риска по ипотеке с первоначальным взносом будут применяться к кредитам, выданным с 1 января 2019 года.

Отмечается, что решение об установлении надбавок к коэффициентам риска по этим кредитам в размере 1,0 (100%) принято в рамках нового макропруденциального регулирования советом директоров ЦБ. Принимаемые меры направлены на обеспечение устойчивого развития ипотечного сегмента.

Ранее регулятор сообщал, что с 1 января 2019 года ипотечные кредиты с первоначальным взносом 10-20% будут взвешиваться с коэффициентом риска 150%, менее 10% - 200%.

Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева ранее заявляла, что ЦБ беспокоит не столько рост объемов ипотечного кредитования в целом, сколько рост его наиболее рискованного сегмента с первоначальным взносом менее 20%.

Ранее в июле ЦБ повысил коэффициенты риска по потребительским кредитам, выданным после 1 сентября 2018 года. Для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) в 10-15% коэффициент риска повышен до 130%, для ПСК в 15-20% - до 150%, для ПСК в 20-25% - до 180%, для кредитов с ПСК в 25-30% - до 200%.