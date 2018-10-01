Силуанов уверен, что Верховный суд Англии решит спор о займе Украины в $3 млрд в пользу РФ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов рассчитывает, что Верховный суд Великобритании решит спор о займе Украины в $3 млрд в пользу России, так как аргумент Киева о том, что кредит был предоставлен под давлением, абсолютно надуман и несостоятелен. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1" в понедельник.

"По долгам надо платить. Поэтому мы уверены, что английский Верховный суд, в котором сегодня находится апелляция, по итогам рассмотрения этого вопроса примет взвешенное решение", - сообщил он.

"Позиция Украины о том, что мы дали в долг украинской стороне под давлением, то есть Украина не хотела, а мы всучили и заставили эти деньги взять, - глупости полнейшие. У нас есть целый ряд писем, обращений украинской стороны с просьбой предоставить эти ресурсы. Я помню, я сам принимал участие в этих переговорах", - добавил Силуанов.

Ранее глава Минфина сообщал, что Россия обратилась в Верховный суд Англии по делу об украинском долге на $3 млрд.

О сути спора

Правительство Украины в 2013 году постановило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму 3 млрд долларов с погашением 20 декабря 2015 года, которые выкупила Россия. Украина должна была выплатить долг в декабре 2015 года. Этого не произошло, поскольку Киев ввел мораторий на возврат долгов кредиторам, в том числе РФ.

После этого в феврале 2016 года Россия подала судебный иск против Украины. 29 марта 2017 года судья Ульям Блэр Высокого суда Лондона вынес решение, обязывающее Украину выплатить России долг по еврооблигациям в полном объеме. Украина подала апелляцию на это решение.

Апелляционный суд Англии удовлетворил жалобу Украины на вердикт Высокого суда Лондона по делу о долге Киева перед Москвой в размере $3 млрд. Таким образом, Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства с учетом всех политических моментов дела.

При этом апелляционная инстанция, как и Высокий суд Лондона, отклонил почти все доводы Украины против погашения долга перед РФ, кроме одного: что Украина выпустила еврооблигации под давлением со стороны России.