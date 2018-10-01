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Кабмин примет специальные программы по снижению бедности в регионах

Также планируется организовать на региональном уровне учет малообеспеченных семей, нуждающихся в государственной социальной помощи

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кабмин планирует принять специальные региональные программы по снижению бедности. Об этом говорится в опубликованных в понедельник Основных направлениях деятельности правительства РФ на период до 2024 года.

"Планируется организовать на региональном уровне учет малообеспеченных семей, нуждающихся в государственной социальной помощи, а также разработать и принять специальные региональные программы по снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума", - отмечается в документе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также заявила о том, что в 2019 году будет принят комплекс дополнительных мер по снижению бедности в РФ.

Основные направления определяют цели, основные задачи и приоритеты политики правительства в области научно-технологического и социально-экономического развития на среднесрочную перспективу. Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 27 сентября 2018 года.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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