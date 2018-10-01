Кабмин примет специальные программы по снижению бедности в регионах

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Кабмин планирует принять специальные региональные программы по снижению бедности. Об этом говорится в опубликованных в понедельник Основных направлениях деятельности правительства РФ на период до 2024 года.
"Планируется организовать на региональном уровне учет малообеспеченных семей, нуждающихся в государственной социальной помощи, а также разработать и принять специальные региональные программы по снижению численности населения с доходами ниже прожиточного минимума", - отмечается в документе.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова также заявила о том, что в 2019 году будет принят комплекс дополнительных мер по снижению бедности в РФ.
Основные направления определяют цели, основные задачи и приоритеты политики правительства в области научно-технологического и социально-экономического развития на среднесрочную перспективу. Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 27 сентября 2018 года.