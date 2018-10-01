AP: Facebook назначила новым гендиректором Instagram Адама Моссери

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Facebook назначила гендиректором принадлежащей ей компании Instagram, которая владеет одноименным сервисом, Адама Моссери. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press.

В конце прошлого месяца сооснователи Instagram Кевин Систром и Майк Кригер объявили об отставке и уходе из компании в течение ближайших недель. Систром занимал должность гендиректора, Кригер - главного технического директора. Они работали над сервисом с 2010 года и причин своего ухода не назвали.

Как отмечает AP, Facebook решила назначить на пост гендиректора своей дочерней компании Моссери, который до этого занимал должность главы одного из подразделений, ответственных за работу над Instagram. Моссери проработал в Facebook около 10 лет, он начинал в качестве дизайнера одноименной соцсети. Впоследствии Моссери отвечал за новостную ленту Facebook.

Сервис Instagram, предназначенный для размещения фотографий и видеороликов, был запущен в октябре 2010 года и изначально был разработан для мобильных устройств от компании Apple. В апреле 2012 года сервис стал доступен для пользователей платформы Android. В том же году Facebook купила компанию Instagram за $1 млрд.