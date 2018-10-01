Премьер Белоруссии предложил МВФ "освежить повестку" двустороннего диалога

МИНСК, 1 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас предлагает Международному валютному фонду (МВФ) учесть аспекты новой программы правительства страны и "освежить повестку" двусторонних переговоров. Об этом глава правительства заявил в понедельник, встречаясь со старшим постоянным представителем МВФ в регионе Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы Надимом Илахи.
"Мы рассчитываем, что конструктивный подход команды МВФ, внимательное отношение к нюансам и особенностям геополитической и экономической обстановки, в которой находится Беларусь, позволят сформировать сбалансированный отчет по четвертой статье. Мы надеемся, что предстоящие встречи станут хорошим поводом "освежить" повестку дня нашего диалога с МВФ, учесть аспекты новой программы деятельности правительства", - отметил премьер-министр, слова которого приводит пресс-служба правительства.
Румас предположил, что намеченные на ноябрь этого года консультации станут хорошей возможностью предметно обсудить вопросы экономической политики в Белоруссии. "В последние годы между правительством и МВФ сложился высокий уровень доверия и произошло существенное сближение наших позиций по ключевым вопросам. Я искренне надеюсь, что мы продолжим диалог на сформированном уровне", - сказал Румас.
Он заявил, что новый курс правительства будет направлен на повышение конкурентоспособности экономики, укрепление институтов рынка и частной собственности, проведение взвешенной макроэкономической политики. "Вопросы структурных преобразований также останутся в центре внимания правительства. Основные сферы реформирования в полной мере соотносятся со взглядами МВФ, однако приверженность умеренным темпам реформ сохраняется", - отметил премьер-министр Белоруссии.
Ранее Белоруссия рассчитывала привлечь кредит МВФ в сумме около $3 млрд на 10 лет. Но в процессе переговоров белорусская сторона отказалась от новой программы, посчитав некоторые предложения Фонда неприемлемыми.