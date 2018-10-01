Премьер Белоруссии предложил МВФ "освежить повестку" двустороннего диалога

Более 2 тыс. большегрузов проехали по Крымскому мосту за 21 час после запуска движения

Из них 1028 проехали в сторону Тамани и 974 - в Крым, сообщили в Управлении федеральных автомобильных дорог "Тамань"

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