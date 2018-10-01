Правительство Греции внесло в парламент проект госбюджета на 2019 год

АФИНЫ, 1 октября. /ТАСС/. Правительство Греции внесло в понедельник в парламент проект государственного бюджета на 2019 год, документ направлен председателю основного законодательного органа Никосу Вуцису, который передаст его в постоянный комитет по финансам. Об этом сообщило греческое телевидение ERT.

Согласно заявлению министерства финансов Греции, проект госбюджета основывается на пересмотренном макроэкономическом сценарии, согласно которому прогнозируемые темпы роста национальной экономики составят 2,1% в 2018 году и 2,5% в 2019 году. Бюджетный проект отражает намерение правительства не осуществлять в следующем году сокращение пенсий и ряд других мер финансовой балансировки, которые были включены в среднесрочную программу финансовой стратегии на 2019-2022 годы, за исключением мер по увеличению семейных пособий, которые уже действуют с 1 января 2018 года. Кроме того, по словам минфина, "удовлетворительные финансовые показатели 2015-2018 годов, а также улучшение макроэкономических индексов состояния греческой экономики позволяют постепенно осуществить смену мер налогово-бюджетной политики в целях увеличения располагаемого дохода домохозяйств, поддержки устойчивого развития и целенаправленного решения проблемы хронической нехватки денег в области социальной защиты населения".

В частности, проект госбюджета на 2019 год предусматривает сокращение налога на недвижимость в среднем на 10%, уменьшение страховых взносов самозанятых, ремесленников и фермеров, снижение налога на распределяемую прибыль, а также постепенное уменьшение за четыре года подоходного налога с юридических лиц с 29% до 25% (с сокращением на 1% в год). В сфере расходов планируется, в частности, субсидировать страховые взносы для молодых людей в возрасте до 25 лет, ввести новую схему субсидирования аренды, основанную на критериях семейного дохода, оказать поддержку созданию специальных учебных школ.

По словам минфина, точная количественная оценка изменений в госфинансах, которые намеревается осуществить правительство, будет сделана в рамках обработки европейскими органами данных по бюджетам стран-членов ЕС.

Пенсии сокращаться не будут

Официальный представитель греческого правительства Димитрис Тзанакопулос в понедельник подтвердил журналистам, что правительство намерено обойтись без сокращения пенсий в 2019 году, сказав, что любые необходимые законодательные меры должны быть приняты до окончательного голосования по бюджету.

"Предварительный проект бюджета отражает нынешнюю финансовую ситуацию в стране и намерение правительства осуществлять финансовые меры, которые дадут возможность не сокращать пенсии, - сказал представитель кабинета. - Мы ясно заявили, что сокращение пенсий не требуется для достижения первичного профицита бюджета [превышения госдоходов над расходами без учета выплат по внешнему долгу] в 3,5% ВВП. Мы объяснили [международным кредиторам], что и без сокращения пенсий имеется достаточный финансовый резерв для выполнения пакета мер, о которых объявил премьер-министр Алексис Ципрас на Салоникской международной ярмарке [в начале сентября в своей программной речи]".

Договоренности с кредиторами

Греция получала макрофинансовую помощь со стороны международных кредиторов в ответ на жесткие меры бюджетной дисциплины и находилась под внешним управлением с 2010 года. До выхода в августе этого года из последней программы макроэкономической помощи и с целью созданию резерва ликвидности Греция согласилась осуществить новые сокращения пенсий и увеличения налогов в 2019-2020 годах. Однако, учитывая хорошие финансовые показатели, правительство страны заявило, что сокращать пенсии и повышать налоги, возможно, и не потребуется, рассчитывая позднее договориться об этом с кредиторами.