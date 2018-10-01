В Google Картах появилась возможность отслеживать перемещение общественного транспорта

Компания Google сообщила об обновлениях в сервисе карт, в частности, в 13 городах России появилась возможность отслеживать общественный транспорт в режиме реального времени.

Об этом сообщается в понедельник в блоге компании.

"Теперь жители 13 городов России могут в реальном времени отслеживать перемещения своих автобусов и троллейбусов на карте", - отметили в компании. Функция будет доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, Сочи, Калининграде, Воронеже, Перми, Казани, Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и Новосибирске.

В приложении также можно будет узнать о пробках на дорогах и о том, сколько времени займет путь от пункта отправления до остановки. Кроме того, разработчики интегрировали в Карты Google Play Музыку и Apple Music. Теперь пользователи смогут слушать музыку, не отключая навигацию.

Новые функции появятся на Android и iOS начиная с этой недели. На устройствах Android также работают уведомления о задержках и проблемах на маршруте.