Более 2 тыс. большегрузов проехали по Крымскому мосту за 21 час после запуска движения

КРАСНОДАР, 1 октября. /ТАСС/. Число большегрузов, которые проехали по Крымскому мосту за 21 час после запуска грузового движения, превышает две тысячи, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе федерального казенного учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Федерального дорожного агентства (заказчик строительства моста).

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1 октября в 00:00 мск были сняты ограничения на движение грузовых транспортных средств весом свыше 3,5 тонн, действовавшие на автодорожных подходах к Крымскому мосту как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Крыма. Эти ограничения были связаны с поэтапным запуском движения на автоподходах к Крымскому мосту и с необходимостью обеспечения безопасного сквозного проезда автотранспорта в период пиковых нагрузок во время высокого курортного сезона.

"1 октября с 00:00 по 21:00 мск по Крымскому мосту проехали 2002 грузовых транспортных средства в обе стороны. Из них 1028 в сторону Тамани и 974 - в Крым. Почти 1,5 тыс. грузовиков, проехавших по автотрассе А-290 через Керченский пролив, это автопоезда общей массой свыше 30 тонн", - говорится в сообщении.

Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, открыли 15 мая при участии президента РФ Владимира Путина, 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. На первом этапе мост был открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до октября было запрещено. Строительство железной дороги через пролив продолжается, открытие планируется в 2019 году.