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Мировые цены на нефть
Обновлено 

Цена нефти Brent превысила $85

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $85 за баррель 3 ноября 2014 года
© David McNew/Getty Images

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,6% и по состоянию на 21:29 мск составила $85,02 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

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В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $85 за баррель 3 ноября 2014 года.

На фоне укрепления котировок нефти курс доллара к рублю на Московской бирже опустился по состоянию на 21:44 мск на 0,73%, до 65,05 рубля, курс евро - на 1,03%, до 75,31 рубля за единицу европейской валюты.

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