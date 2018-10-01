Цена нефти Brent превысила $85

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2018 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,6% и по состоянию на 21:29 мск составила $85,02 за баррель, свидетельствуют данные биржи.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $85 за баррель 3 ноября 2014 года.

На фоне укрепления котировок нефти курс доллара к рублю на Московской бирже опустился по состоянию на 21:44 мск на 0,73%, до 65,05 рубля, курс евро - на 1,03%, до 75,31 рубля за единицу европейской валюты.