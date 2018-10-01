В "Нафтогазе" надеются согласовать консорциум по ГТС в первой половине 2019 года

КИЕВ, 1 октября. /ТАСС/. Согласование параметров и состава участников консорциума по управлению украинской газотранспортной системой (ГТС) может состояться на Украине в первой половине 2019 года. Такое мнение высказал в понедельник в эфире украинского телеканала "Прямой" глава компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Я надеюсь, что это можно будет сделать уже в следующем году, приблизительно в первой половине", - сказал он. По словам Коболева, правительство Украины должно предоставить свои предложения украинскому парламенту, поскольку окончательное решение будет именно за Верховной радой.

"Очень надеюсь, что в ближайшее время правительство Украины придет в Раду, к уважаемым депутатам, с предложением того, какими должны быть условия этого консорциума. Если и будет приниматься такое решение, то оно будет приниматься в Раде публично", - сказал глава "Нафтогаза". Он подчеркнул, что переговоры по будущему консорциуму находятся в "очень активной фазе". В компании считают, что создание консорциума может стать гарантией сохранения транзита российского газа через территорию страны.

Ранее в понедельник коммерческий директор "Натфогаза" Юрий Витренко сообщил, что правительство страны до сих пор не озвучивало никаких предложений по консорциуму. "Правительство, которое год назад взяло на себя инициативу с привлечением международного партнера по управлению ГТС, пока вообще не огласило ни одного предложения", - заявил он.

Руководство "Нафтогаза" ранее обратилось к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой вынести тему ГТС на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины. Компания отмечала, что украинское законодательство позволяет квалифицированному международному партнеру купить до 49% в уставном капитале оператора ГТС, а общая стоимость ГТС страны по оценкам "авторитетной международной компании" составляет около $14 млрд. Среди иных предложенных компанией инициатив - обязать правительство Украины в координации с международными партнерами разработать и утвердить план действий на случай "полного отсутствия транзита после 2019 года".

В компании сообщали, что новый оператор ГТС появится на Украине в начале 2020 года по истечении действия транзитного контракта между Украиной и РФ. При этом новая структура будет отдельным юридическим лицом в составе "Нафтогаза". Кабинет министров страны начал поиск партнеров по управлению украинской ГТС в декабре 2017 года. Закон Украины "О рынке природного газа" предусматривает возможность привлечения инвестора к работе и управлению ГТС путем обладания до 49% акций оператора газотранспортной системы.