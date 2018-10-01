"Роснефть": оценка ФАС цен на перевалку нефти на Варандее станет основой переговоров

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Оценка Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по обращению "Башнефти" ставки перевалки нефти через терминал Варандей в Арктике, принадлежащий "Лукойлу", может стать объективной основой для дальнейших переговоров нефтяных компаний, сообщил ТАСС представитель "Роснефти".

"Что касается нашего обращения в ФАС, мы хотим, чтобы регулятор оценил адекватность цен на перевалку на Варандее. Такая оценка стала бы объективной основой для переговоров", - сказал он.

Подконтрольная "Роснефти" "Башнефть" обратилась с жалобой в ФАС в связи с высокими ставками на перевалку нефти на Варандейском терминале, которые установил "Лукойл". Глава "Лукойла" Вагит Алекперов сообщил газете "Ведомости", что компания предлагала "Роснефти" несколько вариантов выхода из ситуации, в том числе своп нефти Требса и Титова на Тимано-Печорское сырье. "Мы предлагали отдавать им нефть на узле учета Уса "Транснефти". Замещать нашу нефть нефтью Требса и Титова", - рассказал президент "Лукойла".

"Предложения были разные, например, привязать формулу цены перевалки к объему производства [на Требса и Титова], как это делается во всем мире, но их это тоже не устроило", - добавил Алекперов.

В "Роснефти" же отметили, что замечания о том, что компания "ни на что не соглашается" несправедливы. "Мы не согласились на некие конкретные варианты, которые нам были предложены. Но нам хотелось бы вернуть ваше внимание к тому официальному комментарию, который мы уже дали. Мы предлагаем принципиально другую логику: сделать центром прибыли наше совместное предприятие с "Лукойлом" в интересах всех акционеров. Это, на наш взгляд, не конфликтное, а партнерское, по сути, предложение", - сказал представитель "Роснефти".

История спора

ФАС перенесла рассмотрение жалобы "Роснефти" на 22 октября. Представитель "Роснефти" сообщил ТАСС, что компании "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" обратились в регуляторные органы с заявлением о рассмотрении вопроса об экономической обоснованности цены, установленной за перевалку нефти в терминале Варандей. "Роснефть" отмечала, что эти действия направлены на защиту интересов всех акционеров "Башнефть-Полюс", в том числе и самого "Лукойла".

Совместное предприятие "Башнефти" и "Лукойла" - "Башнефть-Полюс" разрабатывает месторождения Требса и Титова на севере Ненецкого автономного округа.

"Башнефть" и "Лукойл" совместно ведут разработку месторождений имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе, доказанные запасы нефти которых на 31 декабря 2015 года, по данным компании, составляли 240,2 млн баррелей. Пиковая добыча в 4,8 млн тонн в год будет достигнута к 2020 году. "Башнефть" получила лицензию на месторождения в начале 2011 года за 18,5 млрд рублей. Тогда же для освоения месторождений было создано СП "Башнефть-Полюс", в котором "Лукойл", имеющий необходимую инфраструктуру в НАО, получил 25,1% акций за $153 млн.