В Кировской области за 8 месяцев выявили на 24% меньше незаконных рубок, чем в 2017 году

КИРОВ, 1 октября. /ТАСС/. Более 4,3 тыс. нарушений в лесной сфере выявили в Кировской области с января по август, в том числе 155 незаконных рубок, что на 24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Выявлено более 4,3 тыс. нарушений лесного законодательства. 40 человек уже привлекли к ответственности, они должны возместить ущерб от незаконных рубок в размере 26,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Ранее в интервью ТАСС глава региона Игорь Васильев отмечал, что власти стремятся сделать правоотношения в лесной сфере максимально прозрачными, для чего внедрена система "ГИС-Лес", электронные аукционы. Как сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Кировской области Максим Кочетков, в лесной сфере усилена контрольно-надзорная деятельность, внедряются современные информационные технологии.

"Благодаря этим мерам в прошлом году в области снизился размер причиненного ущерба лесам, поступления налоговых и неналоговых доходов от лесного комплекса в бюджет Кировской области выросли на 24% к 2016 году и составили 1,8 млрд рублей, а поступления в региональный бюджет от использования лесов увеличились практически вдвое", - отметил Кочетков.

Он уточнил, что по данным на 1 июля 2018 года поступления в областной бюджет от лесного комплекса превысили миллиард рублей, что на 32% выше уровня прошлого года.