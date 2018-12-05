Свой дом. Что нужно заранее знать об ипотеке

Ипотека остается одним из основных способов улучшить жилищные условия.
Например, только за январь — сентябрь 2018 года россияне взяли более 1 млн ипотечных кредитов на 2,07 трлн рублей. Это больше, чем за весь 2017 год, когда банки выдали чуть более 935 тыс. займов на 1,73 млрд рублей.
А 4 декабря Центробанк предложил разрешить россиянам приостанавливать на время выплаты по ипотеке в трудных жизненных ситуациях.
ТАСС рассказывает, что нужно знать, прежде чем "влезать в ипотеку".
Главное, что я знаю, — нужен первоначальный взнос. Как его правильно рассчитать? Сколько нужно накопить?
Конечно, чем больше будет первоначальный взнос, тем лучше. Логика простая — чем меньше занимаете у банка, тем меньше переплачиваете и срок короче.
Золотым стандартом эксперт проекта "Финшок" Национальной программы повышения финансовой грамотности граждан Татьяна Кирик назвала классические 20% от стоимости жилья.
А вот большое количество ипотечных кредитов с меньшим уровнем может нести риски для рынка. Ранее первый зампред Центробанка Ксения Юдеева отметила, что регулятор обеспокоен не столько ростом объемов кредитования в целом, сколько увеличением именно сегмента с низким — меньше 20% — первоначальным взносом. Она также напомнила, что ситуация несет потенциальные риски — именно с ипотечного рынка в США начался кризис 2008–2009 годов. Так что ЦБ увеличил коэффициент риска по таким рисковым ипотечным продуктам — со 150% до 200%. То есть банки должны будут создавать по выданным займам больше резервов на возможные потери.
Я слышал об ипотеке без первого взноса — звучит заманчиво. В чем подвох?
Такой вид ипотеки несет риски как для банка, так и для самого заемщика.
С одной стороны, отсутствие накоплений с точки зрения банка может говорить:
- о низком доходе заемщика;
- о его недостаточной финансовой дисциплине.
Ведь если человек не смог накопить на первый взнос, то и нет уверенности, что он сможет платить дальше.
С другой стороны, заемщик действительно рискует столкнуться с проблемой выплат. Ведь на такую ипотеку банки, как правило, устанавливают выше ставку — на 2 процентных пункта и больше. К тому же банки могут потребовать расширенную страховку, что тоже увеличивает сумму переплат, объяснила Татьяна Кирик. Кроме того, сам размер кредита больше, чем если бы вы покупали это же жилье, но с первоначальным взносом.
Кредиты с низким первоначальным взносом гораздо хуже обслуживаются и чаще уходят в дефолт, обращают внимание в едином институте развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. И оформляя кредит с низким первоначальным взносом, заемщик принимает на себя повышенные риски возникновения сложностей с его обслуживанием и потери своего жилья.
Кроме того, под "ипотекой без первого взноса" может подразумеваться выдача кредита, например, под залог уже имеющегося имущества — дома, квартиры или земли. Банк в этом случае чувствует себя увереннее, а вот для заемщика повышается риск остаться "без штанов".
В итоге, когда заемщику рассчитывают ежемесячные платежи, он отказывается от программы или старается накопить на первоначальный взнос, отметила председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.
Может, мне тогда взять потребительский кредит на первый взнос?
Не лучшая идея.
Ведь тогда вы столкнетесь с двойной нагрузкой — и по ипотечному кредиту, и по потребительскому. А потянуть это сможет далеко не каждый, тем более если случится что-то непредвиденное — болезнь или увольнение, например.
Еще в июле текущего года исследование бюро кредитных историй "Эквифакс" выявило двукратный рост числа потребительских кредитов, направляемых на первый взнос по ипотеке.
Ставки по ипотеке в валюте ниже, чем по рублевой. Может, стоит взять ее?
Теоретически взять валютную ипотеку можно, если постоянный доход вы тоже получаете в валюте, тогда индексация будет соизмерима с ростом или падением курса.
Но лучше не рисковать.
Вспомните ситуацию 2014 года, когда после резкого роста курса валют такие ипотечники столкнулись с трудностями и не могли выполнять свои обязательства. Тем более высокая волатильность на валютном рынке в августе-сентябре текущего года показала сильную зависимость курса от внешних факторов и заявлений США по поводу санкций.
Да и в целом после 2014 года валютные ипотечные кредиты практически не выдаются, отмечают эксперты. Так, например, на 1 октября текущего года банки выдали только 17 жилищных кредитов в иностранной валюте. И при этом ни одного — на покупку жилья в строящемся доме. Для сравнения — на начало 2014 года россиянам было выдано 1987 ипотечных кредитов в валюте.
Кроме того, с 24 июня 2018 года банки обязаны сообщать о повышенных рисках, которые несут клиенты, если получают доход в рублях, а ипотеку хотят оформить в иностранной валюте.
Какие дополнительные расходы могут возникнуть при оформлении ипотеки? И можно ли их уменьшить?
Как правило, дополнительно все сталкиваются со:
- Страхованием жизни и здоровья.
Оно гарантирует, что страховая компания выплатит банку остаток долга по ипотеке, если с вами что-то случится. Как правило, страхуют на случай смерти и инвалидности I и II степени.
Здесь же возможно придется потратиться на медицинское обследование — в зависимости от требований страховой и банка, но это редкое явление.
По закону страхование жизни в отличие от страхования имущества не является обязательным при ипотеке. Но если вы захотите от него отказаться, помните, что банки все еще тоже могут отказать в кредите без объяснения причин.
К тому же такая страховка может быть полезна и для самого заемщика — при наступлении страхового случая вам или вашим наследникам не придется выплачивать долг.
И не забывайте о необходимости продления страховки. Иначе вам могут увеличить процент по кредиту — банки нередко прописывают это условие в договоре.
- Страхованием имущества.
Здесь также может понадобиться провести оценку приобретаемого жилья, чтобы кредитная организация понимала рыночную стоимость квартиры. Как правило, оценку проводят специализированные компании, аккредитованные банком. Кстати, нужна она при покупке жилья как на первичном, так и на вторичном рынках.
- Пошлиной на государственную регистрацию сделки.
- Тратами на нотариальные услуги.
Самое основное, что может понадобиться, — это либо нотариально заверенное заявление, что вы не состоите в браке, либо наоборот — согласие супруга на ипотеку, если она оформляется только на одного из них. Это обязательно, потому что по закону жилищный кредит признается общим обязательством супругов, и банк хочет удостовериться, что семья понимает имущественные риски.
Также могут быть и другие расходы — например, на открытие сейфовой ячейки, если расчеты проводятся через нее.
У меня появилась возможность частично досрочно погасить ипотеку. Как это выгоднее сделать — уменьшив срок или платеж?
Погасить ипотеку досрочно — идея фикс каждого заемщика. Перспектива ежемесячно платить банку до 40% зарплаты 10–15–20 лет оказывается психологически тяжелой. Но и тут есть свои тонкости. В целом большинство кредитов в России гасится гораздо быстрее — за 7–8 лет, отмечают в ДОМ.РФ.
Досрочно погашать кредит можно по двум классическим схемам:
- Уменьшить срок.
Обычно советуют именно этот способ, так как он уменьшает переплату.
- Уменьшить платеж.
Уменьшение платежа кажется выгодным в краткосрочной перспективе. Действительно ежемесячная нагрузка на бюджет сокращается, но в целом по кредиту вы все равно переплатите больше.
Татьяна Кирик разъяснила просто — если вы не уверены в стабильности своих доходов, снижайте сумму платежа. Если финансовое положение стабильно — снижайте срок.
Но есть еще альтернативный вариант:
- Уменьшить размер платежа, но платить ту же сумму, что и раньше. И продолжать так делать и дальше, то есть платеж будет постоянно уменьшаться, а вы будете вносить по отношению к нему все больше и больше.
В итоге платите вы как при сокращении срока, но по факту уменьшаете платеж.
Зачем такая сложная схема? Не проще ли просто уменьшить срок?
По сути, такой способ может стать страховкой в будущем.
Ведь просто уменьшая срок, вы гарантируете банку, что и дальше продолжите платить одну и ту же сумму, что бы ни случилось.
Уменьшая размер платежа, вы снижаете свою ежемесячную долговую нагрузку. Но при этом, пока есть возможность, продолжаете платить больше, облегчая ее еще сильнее. Так что, если вы вдруг надолго останетесь без работы и не сможете платить по-прежнему, это будет уже не так болезненно — ежемесячный платеж к тому моменту снизится.
Но помните о нюансах и внимательно читайте договор. Убедитесь, что банк разрешает проводить регулярное частичное погашение по такой схеме.
И главное — не забывать писать заявление на частичное досрочное погашение, подчеркнула Татьяна Кирик. По ее словам, бывали случаи, когда без такого заявления средства зависали на транзитных счетах, а конфликт банка с заемщиком решал суд.
Впрочем, сейчас мобильные приложения все упрощают — досрочное погашение можно оформить онлайн буквально за минуты.
А когда лучше вносить досрочный платеж? Есть ли вообще разница?
Если платежи по ипотеке дифференцированные, то есть уменьшаются по мере сокращения задолженности, то досрочное погашение особенно выгодно в первой половине срока кредита.
А вот при аннуитетных платежах, которые одинаковы на протяжении всего срока кредита, досрочные платежи выгодны практически в любой период, отметила Татьяна Кирик.
При этом важно вносить частичный досрочный платеж сразу после списания ежемесячного платежа — в таком случае вся сумма будет зачтена в счет погашения основного долга.
В чем разница между дифференцированными и аннуитетными платежами? Какой лучше выбрать?
Как упоминалось выше, при аннуитетных платежах вы каждый месяц платите равные суммы.
Платеж складывается из начисленных процентов и части основного долга. На начальном этапе погашения кредита большая часть оплачиваемой суммы — это именно проценты, а долг погашается совсем незначительно. И только после того, как проценты банку почти погашены, доля основного долга в платеже начинает увеличиваться.
Минусы схемы:
- При досрочном погашении в первой половине срока оказывается, что основной долг закрыт лишь на 15–20%.
Плюсы схемы:
- Татьяна Кирик назвала неизменность единственным преимуществом аннуитетных платежей. Заемщик всегда точно знает, сколько он должен заплатить в следующих раз.
При дифференцированных платежах основной долг гасится равными долями, а проценты начисляются ежемесячно на остаток долга. Поэтому изначально большой ежемесячный платеж постепенно уменьшается.
Минусы схемы:
- Постоянно меняющаяся сумма платежа.
- Суммы, которые заемщик будет платить в первые месяцы будут больше, чем при аннуитетной схеме. Поэтому, чтобы получить кредит на таких условиях, платежеспособность заемщика должна быть выше — примерно на 20–25%, чем у того, кто погашает кредит равными платежами.
Плюсы схемы:
- При такой схеме вы меньше переплачиваете. Особенно сильно это заметно при больших суммах и сроках кредита.
Впрочем, по словам Татьяны Кирик, дифференцированные платежи встречаются редко, потому что банки их не любят.
Я снимаю квартиру и не смогу одновременно платить аренду с ипотекой, если возьму квартиру в строящемся доме. Можно ли как-то уменьшить платеж?
Самый простой вариант, конечно, купить квартиру в уже сданном доме. Тогда срок между заключением договора и переездом значительно сократится.
Но, как правило, строящееся жилье выбирают, потому что оно дешевле. Так что здесь можно попробовать воспользоваться ипотечными каникулами, которые предоставляют некоторые банки. Однако стоит учитывать нюансы.
К тому же ранее эксперты допускали рост цен на жилье из-за изменения моделей финансирования строительства.
Что такое ипотечные каникулы? И какие нюансы нужно учитывать?
Ипотечные каникулы — это отсрочка по погашению платежей, которую банк может временно предоставить заемщику. Ирина Доброхотова уточнила, что они могут быть нескольких форматов:
- Снижение платежа до 50% на первые один-два года.
Как правило, удобно для тех, кто снимает жилье и ждет, пока достроится дом. Но помните, мало какие банки предлагают такую услугу. Большинство могут предоставить кредитные каникулы только в случае уважительных причин — например, сокращение, болезнь, пожар или другое крупное ЧП, рождение ребенка.
В Сбербанке рассказали, что клиент, покупающий жилье на первичном рынке в их ипотеку, может воспользоваться кредитными каникулами при согласии застройщика. Тогда в договоре долевого участия прописываются условия выдачи кредита двумя равными платежами. Второй транш осуществляется в срок не более чем через 24 месяца, но не позднее ввода объекта в эксплуатацию. На этот период платеж по ипотеке в два раза меньше.
- Уменьшение ежемесячного платежа при выплате только процентов.
Подойдут тем, кто купил новую квартиру, а старую выставил на продажу.
- Пропуск платежа и перенос его в "хвост" кредита.
В целом этот вариант может пригодится при временных финансовых трудностях — например, потере работы.
Звучит привлекательно. Но нужно помнить, что в первых двух случаях после окончания "каникул", помимо полного размера ежемесячного платежа нужно будет еще параллельно вносить начисленную, но не оплаченную часть. И только после того, как закроете "долг за каникулы", вы вернетесь к стандартному платежу. То есть сразу после "каникул" кредитная нагрузка на бюджет возрастает.
Таким образом, ипотечные каникулы — лишь одна из форм реструктуризации кредита. В целом на сегодня эта опция мало востребована, отметила Ирина Доброхотова. Ведь ипотечные каникулы не освобождают от уплаты кредита, а лишь позволяют его отсрочить.
Главной их выгодой для заемщика остается возможность решить финансовые трудности в короткий срок, не уходя при этом в просрочку.
Я слышал, что можно вернуть часть денег при покупке жилья. Это правда?
В некоторых случаях плательщики НДФЛ (13%) могут уменьшить размер налогооблагаемой базы — той суммы, с которой платится налог. Это называется налоговый вычет.
И да, его действительно можно получить при покупке жилья. Если вы приобретаете недвижимость в ипотеку, то можете получить вычет еще и по расходам на погашение процентов по кредиту.
По расходам на квартиру лимит составляет 2 млн рублей, по ипотечным процентам — 3 млн рублей. То есть максимальная сумма вычета в первом случае составит 260 тыс. рублей, а во втором — 390 тыс. рублей.
Подробнее о получении налогового вычета новоселам и ипотечникам читайте в другом материале ТАСС.
А может есть какие-то льготы по ипотеке?
Конечно, льготные условия не обошли стороной и ипотечное кредитование.
Государство предлагает содействие в улучшении жилищных условий различным категориям граждан. Главный документ, определяющий государственную поддержку социальных жилищных займов, — это постановление правительства "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2015–2020 годы".
На помощь могут рассчитывать:
- Молодые семьи.
Для получения субсидии одному из супругов должно быть меньше 35 лет. И они должны подтвердить необходимость государственной помощи.
- Многодетные семьи.
В частности, семьи, в которых рождается второй, третий и последующие дети, могут претендовать на льготную ставку по ипотеке в 6%. По условиям программы, государство компенсирует банкам разницу между 6% и фактической ставкой на льготный период. Этот период длится три года — при рождении второго ребенка, пять лет — при рождении третьего и последующего ребенка, восемь лет — если и второй, и третий ребенок родятся в течение пяти лет с 2018 по 2022 год. Программу уже пообещали продлить до 2024 года.
Также многодетные семьи могут претендовать на получение жилищной субсидии. Но для этого семья должна быть признана малоимущей и состоять в очереди на улучшение жилищных условий.
- Военные, бюджетники.
- Проживающие в жилье, признанном непригодным для проживания.
- Состоящие на учете как нуждающиеся в жилых помещениях.
- Молодые ученые и учителя. Для этого они должны работать в профильном государственном учреждении и быть не старше 35 лет (не старше 40 лет — для докторов наук).
Среди других видов государственной помощи можно назвать и материнский капитал. Он не связан напрямую с ипотекой, но его также можно потратить на покупку жилья — например, в счет первоначального взноса.
Кроме того, банки со своей стороны тоже могут предлагать более выгодные условия — например, зарплатным клиентам, тем же молодым семьям или покупателям, пришедшим от застройщиков-партнеров.
Я боюсь брать ипотеку, потому что мало ли, что-то случится. Что меня ждет за просрочку?
При возникновении финансовых проблем заемщику сразу следует сообщать об этом в банк, советуют в ДОМ.РФ.
В организации отметили, что в таких случаях кредиторы заинтересованы помочь заемщикам и могут предложить различные варианты:
- кредитные каникулы;
- увеличение срока кредита;
- частичное списание штрафных санкций;
- если проблема носит постоянный характер — добровольную продажу залогового жилья.
В ДОМ.РФ призвали ни в коем случае не избегать общения с банком, когда проблема только возникает и еще можно совместно найти пути ее решения, в том числе сохранить ипотечное жилье.
А в Сбербанке дают потенциальным заемщикам простые советы, как подстраховаться прежде, чем брать ипотеку:
- Накопите подушку безопасности в 5–7 ежемесячных платежей — на случай долгого поиска работы после увольнения.
- Рассчитайте ежемесячный платеж так, чтобы он не превышал 30% семейного бюджета.
- "Поиграйте" в ипотеку — откладывайте несколько месяцев "ежемесячный платеж". Такая тренировка позволит понять, комфортно ли вам, хватает ли на жизнь, а заодно поможет накопить.
Арина Раксина