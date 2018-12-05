Свой дом. Что нужно заранее знать об ипотеке

Такой вид ипотеки несет риски как для банка, так и для самого заемщика.

С одной стороны, отсутствие накоплений с точки зрения банка может говорить:

о низком доходе заемщика;

о его недостаточной финансовой дисциплине.

Ведь если человек не смог накопить на первый взнос, то и нет уверенности, что он сможет платить дальше.

С другой стороны, заемщик действительно рискует столкнуться с проблемой выплат. Ведь на такую ипотеку банки, как правило, устанавливают выше ставку — на 2 процентных пункта и больше. К тому же банки могут потребовать расширенную страховку, что тоже увеличивает сумму переплат, объяснила Татьяна Кирик. Кроме того, сам размер кредита больше, чем если бы вы покупали это же жилье, но с первоначальным взносом.

Кредиты с низким первоначальным взносом гораздо хуже обслуживаются и чаще уходят в дефолт, обращают внимание в едином институте развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. И оформляя кредит с низким первоначальным взносом, заемщик принимает на себя повышенные риски возникновения сложностей с его обслуживанием и потери своего жилья.

Кроме того, под "ипотекой без первого взноса" может подразумеваться выдача кредита, например, под залог уже имеющегося имущества — дома, квартиры или земли. Банк в этом случае чувствует себя увереннее, а вот для заемщика повышается риск остаться "без штанов".

В итоге, когда заемщику рассчитывают ежемесячные платежи, он отказывается от программы или старается накопить на первоначальный взнос, отметила председатель совета директоров "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова.