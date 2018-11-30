Губернатор Воскресенский предложил проводить форум легкой промышленности в Иванове

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский предложил перенести проведение Всероссийского форума легкой промышленности, который проводится при поддержке Минпромторга, в текстильную столицу страны, Иваново. Об этом он заявил в ходе пленарного заседания форума, который впервые проходит в регионе.

"Безусловно, форумы легкой промышленности должны проходить там, где эта промышленность есть - не в Москве, а в Иванове. Мы об этом говорили и с Виктором Леонидовичем (Евтуховым, статс-секретарем, замглавы Минпромторга РФ - прим. ТАСС), и с министром промышленности РФ. Поэтому, спасибо коллегами из Минпромторга, они такое решение приняли. Мы сейчас обсуждаем, чтобы сделать это уже регулярным, мы сейчас выбираем даты, с тем, чтобы действительно раз в году здесь собираться со всей страны и обсуждать важные проблемы развития отрасли", - сказал Воскресенский.

Глава региона подчеркнул, что имеет опыт проведения подобных мероприятий, так как на протяжении нескольких лет участвовал в организации Петербургского международного экономического форума. Кроме того, за последний год значительно улучшилось транспортное сообщение с регионом - теперь в Москву можно добраться на скоростном поезде "Ласточка", запущено авиасообщение с Санкт-Петербургом.

Пятый Всероссийский форум легкой промышленности проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. На встрече представители федеральных и региональных органов власти РФ, ведущих предприятий отрасли, финансовых и банковских структур, розничных компаний, аналитики и эксперты обсуждают ключевые направления государственной политики в области поддержки и развития отечественной легкой промышленности, актуальные вопросы отрасли, касающиеся оценки ее текущего состояния, определения новых направлений и перспектив развития бизнеса. Участие в форуме принимают около 500 руководителей, экспертов и профессионалов отрасли.