Минпромторг прогнозирует рост производства текстиля на 4% по итогам года

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Рост производства текстильных изделий и одежды по итогам 2018 года составит более 4%, что соответствует показателям последних 4-5 лет. Об этом в ходе пленарного заседания V Всероссийского форума легкой промышленности в Иванове в пятницу сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Темп [развития отрасли] я бы признал даже не удовлетворительным, а хорошим. Для легкой промышленности РФ он хороший, и даже если посмотреть на итоги работы за 10 месяцев 2018 года, мы можем прогнозировать, что к концу года рост производства текстильных изделий и одежды составит более 4%. Это примерно в тех цифрах, которые мы имели в предыдущие 4-5 лет. Небольшое падение мы видим в кожевенно-обувном сегменте, но это обусловлено общемировыми тенденциями", - сказал он.

По словам Евтухова, текстильная отрасль демонстрирует успехи в создании высокотехнологичной продукции. "Мы практически на 100% обеспечили независимость от импортных поставок в секретных производствах спецодежды и геотекстиля для автодорожного строительства, разработали и внедрили шумопоглощающие материалы и кожи для автопрома и авиации", - добавил замминистра.

V Всероссийский форум легкой промышленности проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В ходе работы форума представители федеральных и региональных органов власти РФ, ведущих предприятий отрасли, финансовых и банковских структур, розничных компаний, аналитики и эксперты обсуждают ключевые направления государственной политики в области поддержки и развития отечественной легкой промышленности, актуальные вопросы отрасли, касающиеся оценки ее текущего состояния, определения новых направлений и перспектив развития бизнеса. Участие в форуме принимают свыше 800 руководителей предприятий, экспертов и профессионалов отрасли.