Минпромторг: экспорт РФ продукции легкой промышленности вырос в 2018 году на 8%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Объем экспорта РФ продукции легкой промышленности вырос на 8% по сравнению с показателями 2017 года и, как ожидается, к концу года достигнет $1,4 млрд. Об этом на пленарном заседании V Всероссийского форума легкой промышленности в Иванове в пятницу сообщил статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Поставлена перед всеми обрабатывающими отраслями промышленности задача почти в 2 раза к 2024 году увеличить объем экспорта. По легпрому нам надо показать цифру $2,3 млрд. У нас по итогам 2018 года мы ожидаем $1,4 млрд. Это, конечно, не в два раза, но для нашей отрасли это серьезный вызов, и нам эту задачу нужно будет решать. Хорошо, что у нас по сравнению с 2017 годом рост экспорта составил почти 8%", - сказал он.

По словам Евтухова, развитие экспорта требует активного продвижения и развития российских брендов, работы по формированию потребительского спроса на российские товары, "как на товары качественные, доступные, безопасные и, конечно, модные".

V Всероссийский форум легкой промышленности проходит при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. В ходе работы форума представители федеральных и региональных органов власти РФ, ведущих предприятий отрасли, финансовых и банковских структур, розничных компаний, аналитики и эксперты обсуждают ключевые направления государственной политики в области поддержки и развития отечественной легкой промышленности, актуальные вопросы отрасли, касающиеся оценки ее текущего состояния, определения новых направлений и перспектив развития бизнеса. Участие в форуме принимают свыше 800 руководителей предприятий, экспертов и профессионалов отрасли.