Zara аттестовала десятки российских предприятий для локализации производства в России

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Бренд Zara аттестовал несколько десятков российских предприятий и заключил договоры на контрактное производство продукции в России. Это поспособствует продвижению бренда Made in Russia за рубеж, заявил в ходе пленарного заседания V Всероссийского форума легкой промышленности в Иваново статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"У нас идет активная работа с международными брендами, прежде всего с Inditex (Inditex Group владеет брендом Zara - прим. ТАСС), с брендом Zara. Не так давно мы эту работу начали, но уже представители компании провели аттестацию нескольких десятков наших предприятий и заключили договоры на контрактное производство продукции", - сказал он.

Как отметил Евтухов, сотрудничество со всемирно известным брендом послужит продвижению за рубеж российской продукции. "Это продвижение бренда Made in Russia, потому что на отшитой в РФ продукции стоит лейбл Zara, но внизу написано made in Russia. Для иностранного потребителя это сигнал о том, что в РФ отшивают и производят хорошую, качественную, конкурентную продукцию для таких крупных брендов", - сказал он.

Кроме того, по словам Евтухова, сейчас правительство РФ ведет работу по продвижению одежды российских марок в сети "Ашан" и "Метро".

V Всероссийский форум легкой промышленности проходит при поддержке Минпромторга. В ходе работы форума представители федеральных и региональных органов власти, ведущих предприятий отрасли, финансовых и банковских структур, розничных компаний, аналитики и эксперты обсуждают ключевые направления государственной политики в области поддержки и развития отечественной легкой промышленности, актуальные вопросы отрасли, касающиеся оценки ее текущего состояния, определения новых направлений и перспектив развития бизнеса. Участие в форуме принимают свыше 800 руководителей предприятий, экспертов и профессионалов отрасли.