Исаакиевский собор оценили в 122,5 млн рублей при плановой кадастровой оценке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга установили кадастровую стоимость Исаакиевского собора в 122,5 млн рублей при плановой государственной кадастровой оценке недвижимости города, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Городского управления кадастровой оценки. При этом в ГМП "Исаакиевский собор" отметили, что кадастровая оценка собора не связана с обсуждаемыми с 2016 года планами его возможной передачи Русской православной церкви (РПЦ).

"Кадастровая оценка Исаакиевского собора не связана с планами его возможной передачи Русской Православной церкви", - сказал пресс-секретарь музея Игорь Стахеев, напомнив, что процессу передачи должна предшествовать заявка от РПЦ, которая пока не поступила.

В управлении кадастровой оценки города сказали, что "кадастровая стоимость Исаакиевского собора определена в размере 24 254 рублей за кв. метр (122 453 873 рублей всего)" и подчеркнули, что оценка носила плановый характер. Однако при определении кадастровой стоимости не учитывались такие элементы убранства как лепнина, позолота, отделка мрамором, фрески и мозаики.

Храм или музей

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В начале 2017 года правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Позднее тогдашний губернатор города Георгий Полтавченко сообщил журналистам, что передача Исаакиевского собора может состояться при официальном обращении Русской православной церкви, оно пока не поступало.

В ноябре 2018 года Исаакиевский собор победил почти одновременно в двух общественных конкурсах. В результате одного из них, "Храм78", организованного епархией, он был признан православным символом Санкт-Петербурга, а по итогам первого всероссийского конкурса "Мой любимый музей" Исаакий вошел в первую тройку вместе с музейно-выставочным комплексом "Новый Иерусалим" в Московской области и Музеем Победы на Поклонной горе в Москве.

Директор ГМП "Исаакиевский собор" Юрий Мудров ранее рассказал ТАСС, что отношения музея и РПЦ по-прежнему определяются соглашением о социальном партнерстве 2005 года, предусматривающим проведение в соборе двух служб в день. Летом 2017 года была достигнута договоренность о том, что в большие церковные праздники все богослужения будут проходить в центральном нефе, а 7 декабря 2018 года для богослужений будет открыт еще один придел собора - Екатерининский.