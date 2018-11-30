Современный агропромышленный парк откроется в Карачаево-Черкесии в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 30 ноября. /ТАСС/. Открытие крупного агропромышленного парка в Карачаево-Черкесии, строящегося в рамках инвестиционного проекта при поддержке государства, состоится в 2019 году. Об этом в пятницу сообщил гендиректор АО "Корпорация развития Карачаево-Черкесской республики" Алий Тамбиев на презентации нового микрорайона в северной части Черкесска, где возводится объект.

Инвестпроект в 2016 году вошел в госпрограмму по развитию Северо-Кавказского федерального округа (СКФО).

"Это будет современный агропарк на 750 благоустроенных торговых точек для реализации сельскохозяйственной продовольственной продукции и сопутствующих товаров. На его площадке производители смогут реализовывать свою продукцию без посредников. В комплексе будут созданы также площадки для первичной переработки, хранения продукции", - сказал Тамбиев.

Он уточнил ТАСС, что "открытие агропарка планируется в начале 2019 года".

Ранее сообщалось, что территория агропромышленного парка стоимостью более 720 млн рублей, составит 2,7 тыс. квадратных метров.

Как было отмечено на презентации, в новом микрорайоне Черкесска, который возводится на площади 100 га и рассчитан на более 30 тыс. жителей, в частности, планируется строительство 46 многоэтажных домов, трех школ на 3 тыс. мест, четырех детских садов на 1,2 тыс. мест, Дворца детского творчества, физкультурно-оздоровительного комплекса. Школа и детсад на 600 и 150 мест соответственно уже возведены.

Здесь же строится поликлиника на 450 посещений в смену, медицинское учреждение будет состоять из двух отделений: взрослого и детского. Ранее сообщалось, что ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2019 год.