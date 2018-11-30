Орешкин: Россия предлагает создать рабочую группу по проработке новых правил торговли

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. G20 должна создать рабочую группу, которая будет работать над новыми правилами глобальной торговли. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на форуме Группы двадцати в Аргентине, излагая позицию Россию по данной проблеме.

"Постановка вопроса [о том], что именно "двадцатка" должна создать рабочую группу, в которой совместно все 20 стран будут работать над новыми правилами глобальной торговли, - это наша позиция", - сказал Орешкин.

Он напомнил, что G20 не устанавливает правила ВТО, однако может обсудить пути изменения этой организации. Орешкин отдельно обратил внимание на то, что механизм разрешения споров в рамках ВТО на сегодняшний день работает неэффективно.

По его словам, страны БРИКС едины во мнении, что любые односторонние меры в торговле, внедренные в последние годы, должны быть отменены. "Та позиция, которая была заявлена, что любые односторонние меры, которые были внедрены и применены в последние годы, - они должны быть отменены. Это единая позиция стран БРИКС", - сказал министр.

Страны БРИКС будут предлагать в рамках саммита G20 модернизировать те инструменты, которые уже есть в торговле, в частности инструмент ВТО, отметил министр. "Его нужно развивать. Главный принцип, что ВТО остается единственной площадкой, способной устанавливать глобальные правила развития торговли, и любые односторонние действия - это то, что негативно влияет на развитие глобальной ситуации, глобальной обстановки, и они должны быть отменены", - сказал министр.

Данная позиция в значительной степени готовилась Россией совместно с Китаем, отметил Орешкин. "Мы активно работали последние несколько недель для того, чтобы убедить других в правильности таких формулировок, в правильности таких посылов. Нам это удалось сделать, [поэтому] в целом это единая позиция БРИКС по ситуации в глобальной торговле", - заметил российский министр. При этом нет никаких гарантий, что эти предложения БРИКС войдут в итоговое коммюнике, заключил он.

Орешкин также сообщил, что итоговая декларация саммита G20 наверняка будет принята, но ее формулировки, скорее всего, будут носить общий характер. "Я думаю, что вряд ли "двадцатка" останется без заключительного заявления, но, скорее всего, те формулировки, которые там будут применены, они будут носить очень общий и рамочный характер", - предположил он.

Орешкин отметил, что в первый день работы саммита G20 уже прошла первая сессия, которая была посвящена развитию рынка труда и носила во многом "прогревочный" характер. "Основная сессия сегодняшнего дня - вторая, которая будет чуть позже, посвящена она будет как раз мировой торговле. Здесь и должна развернуться самая оживленная дискуссия, потому что позиция сторон, вопросы торговых войн, санкций, все это будет сейчас активно обсуждаться на второй панели", - сказал Орешкин.