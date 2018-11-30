Севастополь получит 22 млрд рублей из бюджета Москвы на развитие социальной сферы

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство Москвы в течение трех лет выделит 22 млрд рублей на развитие объектов социальной сферы Севастополя, сообщили в пятницу в пресс-службе севастопольского правительства.

Согласно предоставленным журналистам презентационным материалам, за счет помощи из московского бюджета в Севастополе, в частности, планируется провести ремонт 660 подъездов, капремонт 25 парков и скверов, трех кинотеатров и девяти дворцов культуры и клубов, а также 16 медицинских организаций. Заложены средства на оснащение различных организаций социальной сферы. Кроме того, московские средства пойдут на организацию и проведение концертной программы, посвященной празднованию пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией, концерта в честь 75-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, международного фестиваля "Опера в Херсонесе" и фестиваля "Большая севастопольская тропа".

"Мы полгода прорабатывали [вопрос о выделении средств из московского бюджета], и помимо финансовых средств, которые окажут большое влияние на ситуацию в городе, это еще и большая экспертная поддержка <…> Мы определили все учреждения, все мероприятия, все учреждения - речь идет, в первую очередь, о ремонте объектов образования, объектов здравоохранения. Большой акцент будет сделан на развитии городской среды - это и ремонт подъездов, уличного освещения, <…> благоустройство наших дворовых территорий, парковые пространства", - сказал журналистам в пятницу губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

В сообщении пресс-службы правительства отмечается, что первые 6 млрд рублей будут перечислены в течение двух недель. Перечень объектов, на которые будут распределены данные средства, будет утвержден городскими властями в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что соглашение о между Москвой и Севастополем было подписано 23 ноября главами субъектов на заседании Госсовета РФ в Ялте. Объемы предполагаемых траншей тогда не уточнялись.