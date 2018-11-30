В Аргентине заявили, что работают с Россией над соглашениями в сфере транспорта

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноября. /ТАСС/. Аргентина и Россия работают над соглашениями в сфере транспорта для новых контрактов. Об этом сообщил в пятницу министр транспорта Аргентины Гильермо Дьетрич.

"Сейчас мы работаем над соглашениями с Россией. Для нас была большим прорывом договоренность с российской компанией ТМХ, которая уже вложила $3 млн в восстановление депо "Мечита" и инвестирует сейчас еще $30 млн", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

В начале 2017 года ТМХ учредила в Аргентине совместное предприятие - ООО "ТМХ- Аргентина".

В декабре 2017 года "ТМХ-Аргентина" подписала договор с Trenes Argentinos Infraestructura, находящимся в подчинении министерства транспорта Аргентины, в соответствии с которым получила железнодорожное депо "Мечита" в пользование на три года с задачей реабилитировать и модернизировать его. В апреле этого года компания выиграла тендер на ремонт тепловозов на $29,7 млн.