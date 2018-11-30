Великобритания обсуждает с США условия заключения торговой сделки после Brexit

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Великобритания обсуждает с США на уровне рабочих групп условия заключения двухстороннего торгового соглашения после Brexit. Об этом в пятницу на полях саммита Группы двадцати (G20) в Буэнос-Айресе заявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, передает телеканал ITV.

"Фактически у нас есть рабочие группы, которые взаимодействуют с США, чтобы посмотреть, каким образом мы можем выработать торговую сделку с ними, как только покинем ЕС", - сказала она.

"Я очень рада сообщить президенту [США Дональду] Трампу и другим [лидерам], что мы будем проводить независимую торговую политику, которая позволит нам заключать торговые сделки. Это четко указывается в соглашении, которого мы достигли в ходе переговоров с ЕС", - сказала она.

Трампа ранее заявил журналистам в Белом доме, что сделка между Лондоном и Брюсселем может стать препятствием для дальнейшей торговли США и Соединенного Королевства.

Лидеры стран ЕС 25 ноября утвердили соглашение с Великобританией об условиях Brexit и политическую декларацию о последующих отношениях с Лондоном. Чтобы это соглашение вступило в силу, оно должно получить одобрение парламентов всех остающихся в ЕС стран, Европарламента и британских законодателей. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года.