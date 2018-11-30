"Лаборатория Касперского" продолжит работать с клиентами в США, несмотря на решение суда

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" продолжит предоставлять свою продукцию клиентам в США, несмотря на решение апелляционного суда, поддержавшего решение окружного суда нижестоящей инстанции об отклонении судебного иска компании с требованием отменить решение властей США о запрете американским госорганам приобретать программное обеспечение (ПО) и сервисы "Лаборатории Касперского" в 2018 году. Об этом ТАСС сообщили в "Лаборатории Касперского".

"Лаборатория Касперского" продолжит предоставлять ведущие в отрасли решения кибербезопасности своим клиентам в США и другим заказчикам по всему миру", - сообщил представитель пресс-службы. При этом в компании выразили сожаление, апелляционный суд в США подтвердил решение нижестоящего суда по делу компании.

"Вне зависимости от того, какое решение будет принято компанией по поводу дальнейших действий в юридическом поле, "Лаборатория Касперского" продолжит реализовывать свою миссию, а именно - спасать мир от киберугроз", - подчеркнули в компании. В "Лаборатории Касперского" напомнили, что с момента основания 21 год назад компания придерживается самых высоких этических принципов ведения бизнеса.

Представитель "Лаборатории Касперского" вновь подчеркнул, что компания никогда не была и не будет вовлечена в атакующие действия в киберпространстве. Решение американского суда не содержит никаких выводов, идущих вразрез с этим утверждением, уверены в компании.

"Лаборатория Касперского" по-прежнему приглашает все заинтересованные стороны к открытому диалогу, сотрудничеству и совместной работе", - резюмировал представитель компании.

История вопроса

По решению властей США американским госучреждениям предписывается избавиться от продукции "Лаборатории Касперского", так как, по мнению регуляторов, она представляет угрозу национальной безопасности США.

В феврале 2018 года "Лаборатория Касперского" подала в суд с требованием отменить соответствующие положения Закона о национальной обороне США, однако иск был отклонен судом в мае того же года. Позднее компания подала апелляцию на решение суда.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл решение властей США в отношении "Лаборатории Касперского" политизированным. Российские власти охарактеризовали данные шаги американского правительства как проявление нечестных методов конкурентной борьбы.