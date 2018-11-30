Кандидат на пост главы ХДС поставил под вопрос реализацию "Северного потока - 2"

"Чем больше обостряется конфликт, тем чаще возникает вопрос, а действительно ли правильно то, что мы строим этот трубопровод?" - заявил он в пятницу на региональной конференции ХДС в Берлине. По словам Мерца, Москва должна знать, что Берлин "как минимум задумается над этим", если Россия продолжит свою политику.

Мерц считается одним из фаворитов в борьбе за наследие Ангелы Меркель на посту председателя ХДС. Выборы главы партии пройдут на съезде ХДС, который состоится 7-8 декабря в Гамбурге. Меркель ранее заявила, что не будет выставлять на них свою кандидатуру. Другими фаворитами считаются генсек христианских демократов Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.