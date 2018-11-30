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Кандидат на пост главы ХДС поставил под вопрос реализацию "Северного потока - 2"

По словам Фридриха Мерца, Москва должна знать, что Берлин "как минимум задумается над этим", если Россия продолжит свою политику

БЕРЛИН, 1 декабря. /ТАСС/. Кандидат на пост председателя немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридрих Мерц поставил под вопрос необходимость строительства трубопровода "Северный поток - 2" в свете обострения отношений между Россией и Украиной.

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"Чем больше обостряется конфликт, тем чаще возникает вопрос, а действительно ли правильно то, что мы строим этот трубопровод?" - заявил он в пятницу на региональной конференции ХДС в Берлине. По словам Мерца, Москва должна знать, что Берлин "как минимум задумается над этим", если Россия продолжит свою политику.

Мерц считается одним из фаворитов в борьбе за наследие Ангелы Меркель на посту председателя ХДС. Выборы главы партии пройдут на съезде ХДС, который состоится 7-8 декабря в Гамбурге. Меркель ранее заявила, что не будет выставлять на них свою кандидатуру. Другими фаворитами считаются генсек христианских демократов Аннегрет Крамп-Карренбауэр и министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

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