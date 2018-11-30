В Архангельской области запустили третью очередь животноводческого комплекса СЗФО

АРХАНГЕЛЬСК, 30 ноября. /ТАСС/. Третью очередь крупнейшего на территории Северо-Западного федерального округа животноводческого комплекса запустили в пятницу в Архангельской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Комплекс разместился на территории Устьянского района, общая стоимость проекта превысила 1 млрд рублей", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что общая численность крупного рогатого скота в новом комплексе, построенном в рамках приоритетного нацпроекта "Развитие агропромышленного комплекса", составляет порядка 5 тыс. животных.

Побывавший на торжественной церемонии запуска третьей очереди губернатор региона Игорь Орлов отметил, что это большой шаг в обеспечении продовольственной безопасности не только Архангельской области, но и страны в целом. "Не менее важно, что открытие предприятия решает целый ряд задач, связанных с развитием сельских территорий: мы укрепляем финансовую, социальную устойчивость Архангельской области", - процитировала губернатора пресс-служба. При этом, по словам Орлова, создание новых рабочих мест в районе повышает уровень жизни населения.

В свою очередь Александр Фиалковский - председатель совета директоров ООО "Устьянская молочная компания", выступившей инвестором проекта, проинформировал, что к концу текущего года предприятие выйдет на проектную мощность в 1600 голов дойного стада при 3700 общего поголовья крупного рогатого скота. В сутки здесь планируют производить свыше 40 тонн молока.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что до 2026 года компания-инвестор планирует реализовать еще несколько крупных проектов, в том числе построить аналогичные животноводческие комплексы в селах Молодоры и Строевском. Кроме того, запланировано строительство цеха мясных полуфабрикатов и собственного молокозавода.