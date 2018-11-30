Начинается эксперимент по тестированию беспилотников на российских дорогах

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Сбор заявок на участие в эксперименте по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана начнется 1 декабря. По оценке НТИ "Автонет", процедура отбора и подготовки участников может занять три-четыре месяца, а первые автомобили смогут появиться на дорогах весной 2019 года.

Постановление о проведении эксперимента ранее подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Эксперимент продлится до 1 марта 2022 года, его результатом должно стать подтверждение возможности эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, а также выработка технических требований к ним для разработки регламентов и документов.

Подготовка постановления шла в рамках рабочей группы НТИ "Автонет", в которую входят автопроизводители, Минпромторг, Минтранс, МВД, ФГУП "НАМИ", а также компания "Яндекс", которая была одним из основных инициаторов тестирования.

Требования к участникам

Компании-разработчики беспилотных технологий и автомобилей, желающие принять участие в эксперименте, должны будут получить одобрение ФГУП "НАМИ". В случае положительного ответа необходимо будет получить соответствующие отметки в ГИБДД (о внесении изменений в конструкцию транспортного средства и его допуске на дороги), а также застраховать машину на сумму не менее 10 млн рублей.

Во всех автомобилях должен находиться опытный пилот-инструктор, которому должна быть обеспечена возможность в любой момент перейти на ручное управление. При этом собственник транспортного средства будет нести ответственность за дорожно-транспортные и иные происшествия во время эксперимента при условии отсутствия вины других участников движения.

Отличить беспилотный автомобиль, участвующий в эксперименте, можно будет по специальному знаку "А", что означает "Автономное вождение". Знак представляет из себя треугольник белого цвета с красной каймой и вписанной буквой "А" черного цвета.

Потенциальные участники

В числе крупных компаний, заявлявших об интересе к тестированию беспилотного транспорта в Москве, - "Яндекс", группа "ГАЗ" и "Камаз".

"Яндекс" уже заявил о своем участии. Сегодня у компании 10 беспилотных автомобилей: две из них находятся в Иннополисе (Татарстан), остальные - в Москве. В феврале 2018 года беспилотный автомобиль "Яндекса" впервые проехал по улицам Москвы после снегопада, а в июне преодолел 789 км от Москвы до Казани. Летом "Яндекс" в тестовом режиме запустил сервис беспилотного такси в Иннополисе, а в октябре эксперимент начался в Сколково.

В 2019 году "Яндекс" намерен увеличить парк беспилотных автомобилей как минимум до 100 единиц, говорил операционный и финансовый директор компании Грег Абовский.

Еще 27 компаний участвуют в проекте "Зимний город" - тестировании беспилотных технологий в зимних условиях на специальном полигоне, по итогам которого они также могут принять участие в эксперименте и на дорогах общего пользования.

По оценкам НТИ "Автонет", к 2025 году число полностью автономных автомобилей в России превысит 20 тыс. единиц. Такие машины смогут применяться не только в перевозке пассажиров, но и в логистике, сельском хозяйстве и ЖКХ.