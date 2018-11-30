Путин предложил Си Цзиньпину стать главным гостем на ПМЭФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин предложил лидеру КНР Си Цзиньпину совместить визит в РФ с ПМЭФ и стать главным гостем форума в следующем году.

"Мы готовимся к вашему визиту в Россию в следующем году. Знаю, что вам уже передали наше предложение осуществить этот визит к привязке к Петербургскому международному экономическому форуму. Прошу вас посмотреть на ваш рабочий график. Если впишется, мы будем рады вас видеть в качестве главного гостя", - сказал Путин на встрече.

Си Цзиньпин принял приглашение российского президента посетить Петербургский международный форум в следующем году.

"Я признателен за ваше приглашение. Я с удовольствием в следующем году посещу вашу страну а также поучаствую в Петербургском международном экономическом форуме", - сказал он на встрече с Путиным.