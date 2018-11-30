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Саммит G20 в Аргентине
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Россия и Аргентина планируют совместную работу по плавучим АЭС

Глава "Росатома" Алексей Лихачев отметил, что также планируется работа по малым реакторам

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 декабря. /ТАСС/. Россия планирует сотрудничать с Аргентиной в сфере малых реакторов, в том числе и в сфере плавучих атомных электростанций. Об этом сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев по итогам первого дня саммита G20 в Аргентине.

"Во время визита, надеюсь, мы выйдем на подписание двух документов. Это стратегический документ о сотрудничестве в сфере использования мирного атома, и "дорожная карта" во исполнение этого документа... Мы планируем работать с ними по малым реакторам, в том числе и по плавучим станциям", - сказал он.

Технология по добыче урана

Лихачев отметил, что Аргентина предложила Росатому локализовать российскую технологию по добыче урана в стране. 

"Очень важно сказать, что аргентинская сторона инициативно вышла к нам с предложением здесь локализовать, внедрить нашу технологию современную добычи урана", - сказал он.

Теги
АргентинаРоссияСаммит G20 в Аргентине
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