Новак рассчитывает до конца года заключить контракт на поставку в Китай топлива для АЭС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак рассчитывает, что Россия до конца текущего года подпишет контракты на поставку в Китай топлива для двух новых энергоблоков Тяньваньской АЭС и планируемого демонстрационного реактора на быстрых нейтронах. Об этом он рассказал в пятницу на встрече президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Аргентине на саммите "большой двадцатки".

"До конца года рассчитываем также заключить топливные контракты по этим проектам", - приводит слова Новак пресс-служба Минэнерго.

В 1998-2017 годах российская компания "Атомстройэкспорт" (АСЭ, подразделение госкорпорации "Росатом") построила и ввела в эксплуатацию три энергоблока с реакторными установками ВВЭР-1000 на Тяньваньской АЭС. 4-й планируется сдать в декабре 2018 года. Общий объем инвестиций составил $4,3 млрд. 8 июня 2018 года были подписан протокол и рамочный контракт по сооружению 7-го и 8-го блоков (5-й и 6-й блоки Китай строит самостоятельно).

6 ноября АСЭ и предприятия Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) в рамках выставки China International Import Expo в Шанхае подписали исполнительные контракты по проектам сооружения новых блоков Тяньваньской АЭС - 7-го и 8-го.

На той же выставки между подразделением Росатома "ОКБМ "Африкантов" и предприятиями корпорации CNNC подписаны исполнительные контракты по реализации проекта китайского демонстрационного реактора на быстрых нейтронах CFR600, подразумевающие поставку оборудования и оказание услуг, предоставление лицензии на право использования программных средств, а также услуги по экспертизе документации.